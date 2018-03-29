9 иллюстраций, отличия на которых найти не так просто, как кажется
Искать отличия в паре одинаковых картинок — одно из самых популярных развлечений в мире. Это не только увлекательная, но и полезная игра. Исследование коры головного мозга, которая задействуется во время поиска отличий, показало, что это занятие развивает концентрацию внимания.
AdMe.ru собрал для вас 9 рисунков, отличия на которых найти не так легко, как может показаться. Проверьте, насколько вы внимательны к деталям.
Для разминки начнем с рисунков, на которых нужно найти 8 отличий
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Усложним задачу: на этих рисунках нужно найти 9 отличий
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А теперь самое сложное: на каждом рисунке нужно найти 10 отличий
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Удалось ли вам найти все отличия на 9 рисунках без подсказок? Расскажите о своих результатах в комментариях.
Фото на превью depositphotos