8 очень странных вещей, которые были проданы на аукционах за большие деньги

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Любая обычная вещь может превратиться в дорогой лот на аукционе из-за того, что когда-то принадлежала необычному человеку. Да, у всего есть своя цена. Но иногда трудно понять, кому и зачем могли понадобиться такие вещи, как чей-то зуб или тест на беременность, да еще и за такие большие деньги.

AdMe.ru сделал подборку из 8 очень странных и необычных лотов, когда-либо выставленных на торги.

1. Тест на беременность Бритни Спирс, $ 5 001

По некоторым данным, положительный тест на беременность Бритни был найден в ванной комнате номера в отеле Лос-Анджелеса, в котором певица останавливалась со своим мужем. Уникальная находка была продана на аукционе за $ 5 001, несмотря на отсутствие доказательств того, что тестом воспользовалась именно Бритни.

2. Коллекция Givenchy Одри Хепберн, £ 270 000

Аукционный дом Kerry Taylor Auctions провел торги, на которых были куплены платья и аксессуары актрисы, созданные модельером Юбером Живанши. Итоговая сумма за коллекцию составила более £ 270 000. Одри Хепберн появлялась в одежде из этой коллекции в фильмах «Как украсть миллион» и «Завтрак у Тиффани».

3. Зуб Джона Леннона, $ 31 200

В далеком прошлом Джон Леннон лишился зуба, и предусмотрительные медики не выбросили его, а решили оставить. Странный лот был продан за $ 31 200 на торгах, организованных Omega Auctions. Приобрел его выходец из Канады, практикующий дантист Майкл Зук.

4. Красные туфельки Дороти из фильма «Волшебник страны Оз», $ 660 000

С момента съемок фильма сохранились 4 пары красных туфелек, которые носила Джуди Гарленд, сыгравшая Дороти. Счастливым обладателем одной из этих пар стал владелец сувенирной лавки в Голливуде, заплатив за лот $ 660 000.

5. Костюм Кристофера Рива из фильма «Супермен» 1978 года, $ 40 000

Костюм супергероя, который носил Кристофер Рив в первой части знаменитой франшизы, был выставлен на торги в аукционном доме Нейта Сандерса с начальной ставкой в $ 40 000. По данным с сайта аукционного дома, торги закончились 26 января 2017 года.

6. Перчатка Майкла Джексона, $ 350 000

Белая блестящая перчатка поп-короля, которая была на левой руке во время его первого исполнения «лунной походки» в 1983 году, ушла с молотка за $ 350 000. Счастливым обладателем необычного аксессуара стал житель Гонконга Хоффман Ма.

7. Платье принцессы Дианы, в котором она танцевала с Джоном Траволтой, £ 510 000

На аукционе, где была выставлена коллекция платьев принцессы Дианы, самым дорогим лотом стало темно-синее платье от Виктора Эдельштейна, в котором она танцевала с Джоном Траволтой на приеме в Белом доме. Актер признался, что после танца с принцессой его карьера резко пошла в гору. Возможно, после этих слов кто-то решил, что бархатное платье приносит удачу. Лот ушел с молотка за £ 510 000.

8. Пакет с воздухом с концерта Канье Уэста, $ 60 100

Фанат творчества Канье Уэста выставил на аукционе eBay пакет с воздухом якобы с одного из его концертов с начальной ставкой в $ 5. За право выиграть торги между пользователями началась война. Продавцу не пришлось уговаривать фанатов расстаться с деньгами, и лот был продан какому-то счастливчику за $ 60 100.