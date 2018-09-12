8 девушек, которые стремительно завоевывают мир моды, хотя никто и никогда не видел их вживую

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

За последние 2 года модель и музыкант Микела Соузэ (Lil Miquela) успела обзавестись 1,4 млн подписчиков в Instagram и выпустить 5 синглов. Это похоже на настоящий успех, учитывая, что девушке всего 21 год. Кроме того, она даже не является реальным человеком. Микела — компьютерная модель, созданная с помощью цифровых технологий. И, как оказалось, число ее «коллег» неуклонно растет.

AdMe.ru решил подробнее узнать о новом тренде на виртуальных моделей и блогеров и познакомиться с наиболее яркими представителями этой нестандартной профессии. Оцените и вы, как далеко зашел прогресс и чем он способен удивить.

1. Бермуда

Бермуда (Bermuda) — голубоглазая блондинка родом из США. Она часто появляется на снимках в стильных нарядах, любит проводить время в компании друзей и пишет глубокомысленные посты. Помимо моды, она интересуется проблемами общества. По словам девушки, ее создала компания, занимающаяся работой с искусственным интеллектом. Однако подтверждений того, что такая корпорация существует в реальной жизни, нет. Бермуда начала свою «карьеру» с того, что объявила в соцсетях войну упомянутой выше Микеле Соузэ, в ультимативной форме призывая ее рассказать всему миру правду. Суть требований заключалась в том, что Микеле следовало признаться, что на самом деле она не человек, а «робот». После недолгих препирательств девушки «подружились» и теперь нередко выкладывают в соцсетях совместные фото.

2. Шуду

В Instagram Шуду (Shudu) говорит о себе как о первой цифровой супермодели. А ее создатель, молодой фешен-фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон (Cameron-James Wilson), предпочитает называть девушку «воплощением красоты». За основу он взял образ Принцессы Южной Африки из серии «Куклы мира» от Барби. На снимках и в видео Шуду представляет брендовую одежду и косметику. По словам Уилсона, на создание одного образа у него уходит порядка 3 дней, а процесс подготовки может затягиваться на недели. Так, например, Шуду появилась в сентябрьском номере австралийского Vogue. Процесс необычной съемки можно посмотреть здесь. Иногда модель появляется на фото и с настоящими людьми, что вызывает бурные обсуждения интернет-пользователей на тему реальности таких персонажей.

3. Бренн

Бренн (Brenn) — еще одно творение Кэмерона-Джеймса Уилсона. В цифровом модельном бизнесе девушка появилась недавно. У нее также есть свой аккаунт в соцсетях, но количество ее подписчиков пока не так велико. В отличие от Шуду Бренн относится к другой категории моделей — модель plus-size. По словам Уилсона, его разработки — это в первую очередь искусство. Однако не исключено, что и Бренн в скором времени начнут поступать предложения о сотрудничестве от модных брендов.

4. Марго и Жи

В конце августа французский дом моды Balmain опубликовал серию снимков своей новой коллекции одежды и аксессуаров. На фото запечатлены цифровые модели, названные «новой виртуальной армией Balmain». В качестве новых лиц были представлены 2 девушки — Марго (Margot) и Жи (Zhi). Несколькими месяцами ранее креативный директор бренда Оливье Рустан (Olivier Rousteing) презентовал проект «Мой город огней» — эксперимент в формате виртуальной реальности. С его помощью Рустан хотел создать «мост между модой и технологией». А использование цифровых моделей стало еще одним шагом на пути к этой цели.

5. Молния

Молния (Lightning) — персонаж знаменитой компьютерной игры Final Fantasy. В 2016 г. именно эта розововолосая девушка стала лицом весенне-летней коллекции бренда Louis Vuitton. Креативный директор Николя Гескиер (Nicolas Ghesquiere) сказал, что Молния — это идеальное воплощение героини современного мира, в котором социальные сети и коммуникации легко вплетены в жизнь. Именно тогда Гескиер предрек новую эпоху творческого выражения. И, по-видимому, оказался прав.

6. Нюнури

Нюнури (Noonoori) — популярный фешен-блогер и модель. При взгляде на эту миниатюрную 18-летнюю девушку не возникает никаких сомнений в том, что это 100%-но компьютерный продукт. Данная цифровая модель создана Йоргом Зубером (Joerg Zuber), арт-директором агентства дизайна и брендинга Opium Effect, который увлекался модой с раннего детства. Зубер создал Нюнури 7 лет назад, а «вывел в свет» лишь недавно — 1 февраля 2018 г. Однако с ней уже сотрудничают одни из самых известных брендов, в том числе Dior, Gucci, KKW.

7. Галаксия

Первое фото Галаксии (Galaxia) появилось в Instagram всего несколько месяцев назад. На данный момент здесь есть всего несколько ее снимков и почти тысяча подписчиков. Вероятно, со временем ей действительно удастся добиться популярности. Но сейчас можно с уверенностью сказать только то, что Галаксия, пожалуй, самая необычная цифровая модель из представленных. В ее аккаунте сказано, что она — первая в мире супермодель-пришелец.