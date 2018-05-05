Как фотографироваться на документы, чтобы не было мучительно стыдно

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Не секрет, что многие из нас по тем или иным причинам недовольны своей фотографией в паспорте. Конечно, это не повод расстраиваться, тем более что паспорт мы получаем лишь несколько раз в жизни. Но если пришло время его заменить или же вы собираетесь фотографироваться для визы, удостоверения и прочих документов, то наши советы придутся вам весьма кстати.

AdMe.ru приготовил для вас несколько простых правил, следуя которым вы избежите ошибок при фотографировании на документы.

Старайтесь не задирать подбородок

Одна из самых распространенных ошибок: вы хотите выпрямиться, но слишком высоко поднимаете подбородок, и в результате кажется, будто в камеру смотрят ваши ноздри. Фото получается напряженным и неестественным, кроме того, такая поза делает подбородок массивным и добавляет лишние килограммы. Лучше вместо этого попробуйте слегка опустить плечи, не запрокидывая при этом голову.

Не отводите голову назад

Впрочем, сильно опускать голову, а тем более отводить ее назад тоже не следует, иначе вы рискуете получить двойной подбородок. Чтобы нижняя часть лица казалась более четкой, нужно слегка выставить подбородок вперед и немного опустить голову вниз.

Воздержитесь от широкой улыбки

Согласно современным стандартам, принятым в большинстве стран, широкая улыбка неуместна для фото на документы, так как может искажать черты лица. Однако легкая улыбка вполне допустима — для этого нужно чуть-чуть приподнять уголки рта.

Не хмурьтесь

Гораздо сильнее, чем отсутствие улыбки, фото могут испортить насупленные брови. Чтобы этого не произошло, попробуйте слегка их приподнять, словно вас что-то приятно удивило. Этот метод сделает ваш взгляд более открытым. Главное, не перестараться, чтобы не выглядеть так, будто вы только что испытали шок.

Позаботьтесь о прическе

Сделайте аккуратную укладку, избегая высоких причесок с начесами и слишком длинных челок. Для большинства официальных фотографий существуют требования, согласно которым от лба до верха кадра должно оставаться свободное пространство, а волосы не должны закрывать брови и глаза. Тем же, кто носит прическу «под ноль», нужно убедиться в том, что голова не блестит.

Уделите внимание макияжу

Главное, чего нужно избегать в макияже, — это перламутровых текстур и блесток (лакового блеска для губ, блестящих теней, хайлайтеров и т. п.), которые в сочетании со вспышкой могут вызвать блики на фотографии и даже визуально вас состарить. Идеальным будет матовый тон. Еще один важный момент — брови и ресницы. Они должны быть четко очерчены, так как при фотографировании эти части лица «съедаются». Помаду лучше выбрать матовую, близкую по цвету к натуральному тону губ, избегая нюдовых и слишком интенсивных оттенков.

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