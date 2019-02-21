7 неизвестных историй, которые стоят за культовыми снимками

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Профессия фотографа непредсказуема: одни фото, пусть и наиболее любимые автором, останутся пылиться лишь в его фотоальбоме, а другим — случайным — предназначено стать символом целой эпохи. Но за каждым из снимков стоит своя история создания.

AdMe.ru узнал, кто запечатлен фото «Комбат» и что стало с героями «Поцелуя на Таймс-сквер», и нам не терпится рассказать об этом вам.

День победы над Японией на Таймс-сквер

14 августа 1945 года в Нью-Йорке на Таймс-сквер фотографу Альфреду Эйзенштадту случайно довелось сделать фотографию, которая позже прославит его и станет символом мира. Тогда, после объявления президентом США Гарри Трумэном об окончании войны с Японией, огромная ликующая толпа собралась на площади — туда пришло около 2 млн человек. 22-летний моряк Джордж Мендоса тоже праздновал победу. В тот день он впервые пошел на свидание с девушкой Ритой Петри. Они зашли в бар и отметили там победу. А потом вышли прямо на гудящую площадь. Все ликовали, шумели и целовали друг друга, не в силах сдержать переполнявшие эмоции. Они передались и Джорджу. Вдруг молодой человек увидел медсестру — в то время солдаты и обыкновенные люди были безмерно признательны девушкам в белом за их подвиг спасения раненых. Мендоса сгреб незнакомку в охапку и запечатлел на ее устах благодарный поцелуй мира. Эйзенштадт оказался рядом и тоже запечатлел тот поцелуй — на пленку.

Фото Дж. Мендосы и Г. Фридман в молодости.

Спутница моряка стояла поодаль и улыбалась — она даже и не думала ревновать, ведь этот поцелуй не имел ничего общего с любовью мужчины к женщине — только с любовью человека к миру и своей земле.

Несмотря на то что многие люди впоследствии объявляли себя героями со знаменитого фото, все-таки считается, что на легендарном снимке изображена ассистент дантиста Грета Циммер Фридман с моряком Джорджем Мендосой.

К сожалению, героев уже нет в живых. Фридман умерла в 2016 году в возрасте 92 лет. Джордж Мендоса прожил в браке с Ритой Петри 70 лет, он скончался в феврале 2019 года.

Мальчик с газетами, сообщающими о гибели «Титаника»

На этом фото мальчишке по имени Нед Парфетт 16 лет. Он стоит напротив здания компании White Star Line, которой принадлежал «Титаник». Под мышкой — газеты. Заголовок кричит о том, что на «Титанике» произошла катастрофа, которая повлекла множество человеческих жертв.

Судьба Неда оказалась не менее трагичной, чем у знаменитого корабля. В 18 лет он ушел на фронт Первой мировой войны и совсем чуть-чуть не дотянул до долгожданного мира. Он погиб в 1918-м, ему было всего 22 года.

Прыжок к свободе

15 августа 1961 года 19-летний унтер-офицер из ГДР Конрад Шуман был направлен на перекресток улиц Руппинер-штрассе и Бернауэр-штрассе, чтобы охранять строительство Берлинской стены. На тот момент работы только начались и там было лишь временное заграждение из колючей проволоки высотой примерно 80 см. Под предлогом проверки заграждения Шуман наступил на него в одном месте ногой. Заметив это, люди с западной стороны закричали ему: «Перепрыгивай!» Подъехала полицейская машина, остановилась рядом и открыла дверь, ожидая Шумана. Парень долго нервничал, затем наконец решился. Он перепрыгнул ограждение и побежал к полицейской машине, которая сразу же увезла его оттуда. Фотографу Петеру Ляйбингу из ФРГ тогда тоже было 19 лет. Наблюдая за Шуманом, он понял, что сейчас может произойти, и заранее настроил свою камеру. Ему удалось заснять момент прыжка, и этот снимок стал одним из символов холодной войны.

Конрад Шуман поселился в Западном Берлине. Там он женился и стал работать автослесарем. Он не поддерживал связи с родственниками, так как боялся мести со стороны спецслужб ГДР. Когда стена пала, он вернулся в родную Баварию. «Только тогда я почувствовал себя действительно свободным», — рассказывал Шуман. Долгое время мужчина страдал от депрессии и в 1998 году покончил жизнь самоубийством.

Поцелуй у Отель-де-Виль

Французский фотограф Робер Дуано сделал этот кадр в 1950 году напротив мэрии Парижа — Отель-де-Виль. Он принес ему славу и стал одним из символов столицы Франции. Долгое время фотограф не раскрывал секрета, кто изображен на известной фотографии. Жан и Дениз Лавернье были уверены, что это именно они. В 80-х годах они даже встречались с Дуано, но тот так и не решился опровергнуть их чаяния. И лишь когда супруги Лавернье подали в суд на фотографа за нарушение авторских прав (по французским законам права на изображения принадлежат герою), Роберу пришлось признаться. Оказалось, что фотография не совсем настоящая. Однажды Дуано увидел чудесную парочку влюбленных, которые увлеченно целовались. Ими были Франсуаза Дельбарт и Жак Карто. Из этических соображений он не стал их фотографировать в этот момент, а после подошел и попросил «исполнить» поцелуй вновь на камеру. Парочка согласилась: они были влюблены и к тому же являлись начинающими актерами. Увы, отношения пары продлились недолго — всего 9 месяцев. Франсуаза продолжила актерскую карьеру, а Жак стал виноделом. Знаменитое фото было продано на аукционе в 2005 году за $ 155 тыс., а влюбленные пары, посещающие Город любви, до сих пор воссоздают его на улицах Парижа.

Бой подушками

Фотожурналист Гарри Бенсон должен был ехать в Уганду ради большого репортажа, когда из газеты позвонили и дали задание сфотографировать «Битлз». Фотограф не слишком обрадовался: он знал о группе, но восторга она у него не вызывала. Тем не менее он встретился с музыкантами в Фонтенбло — они как раз готовились к концерту во Франции. Фотограф без энтузиазма настраивал аппаратуру и вдруг услышал, как «Битлз» заиграли All My Loving. И тогда он понял: это необыкновенно и поразительно.

Гарри Бенсон рядом со своим легендарным кадром 1964 года.

Позже в номере отеля кто-то из участников группы вспомнил, как они дрались подушками накануне вечером. Тогда фотограф предложил им повторить. Музыканты отказывались, считая, что будут выглядеть глупо и по-детски. Пол стоял со стаканом напитка в руке, а Джон подкрался сзади и вдруг огрел его подушкой. И тут понеслось. Так родилась эта легендарная фотография. А сам создатель особенно любит ее за композицию — она напоминает ему похожую на другом знаменитом снимке — «Водружение флага над Иводзимой».

Водружение флага над Иводзимой

Этот исторический снимок был сделан 23 февраля 1945 года фотографом Джо Розенталем и принес ему Пулитцеровскую премию за выдающуюся фотографию. На ней изображено, как американские солдаты поднимают флаг на горе Сурибати во время битвы за остров Иводзиму с японской армией во Второй мировой войне. В США этот снимок стал одним из наиболее узнаваемых военных образов. Из 6 человек в кадре половина погибли. Выжившие — Джон Брэдли, Рене Ганьон и Айра Хейз — после установления их личностей мгновенно стали знаменитыми. История Хейза особенно привлекала к себе внимание, так как по происхождению солдат был индейцем по прозвищу Вождь Падающее Облако.

Айра Хейз.

Что касается автора фото Джона Розенталя, то его неоднократно обвиняли в постановочности фото из-за произошедшего недопонимания, и тот был вынужден без конца опровергать эти слухи.

Комбат

Фотограф Макс Альперт долгое время не мог установить, кто изображен на этой фотографии. Многие люди узнавали на ней себя. Силами газеты «Комсомольская правда» и активистов были организованы поиски героя. В 1974 году в редакцию пришло письмо от матери и сына — они утверждали, что на снимке их муж и отец. К письму были приложены фотокарточки, а на них изображение того же человека, что и на легендарном кадре. Таким образом, было установлено, что героя звали Алексей Гордеевич Еременко, он был младшим политруком 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии. Родился в селе Терсянка на территории современной Украины. Во время войны у мужчины была бронь от призыва, но он все равно вступил в ряды Красной Армии. Считается, что он погиб спустя мгновение после съемки. Но, скорее всего, это произошло позже. Существует несколько разных свидетельств того, как создавалась эта фотография и как погиб ее герой. Сам фотограф Альперт несколько раз менял свою версию в свидетельствах. Но самая первая, опубликованная в автобиографии автора, рассказывала об этом так.

В штабе полка фотографу назвали батальон, которому предстояло на следующий день выбить немцев с захваченной высоты. Этот батальон прислали на передовые позиции впервые. И вот Макс Альперт отправился к окопам, где уже расположились бойцы. Он нашел командира батальона и представился. Тот оказался простым и общительным человеком. Солдаты разговаривали вполголоса, сосредоточенно готовились к сражению, писали письма родным... Как только был отдан приказ выступить, они вышли из окопа и залегли. «Повернувшись по направлению к бойцам, высоко над головой подняв револьвер, комбат в патриотическом порыве звал бойцов в наступление... В те считаные секунды, когда комбат приказывал бойцам действовать, я наблюдал за ним через видоискатель „Лейки“, оставаясь в блиндаже, у его входа. С той „нижней точки съемки“ и сфотографировал комбата в момент его большого душевного напряжения», — писал в книге Макс Альперт о снимке, ставшем главным символом Победы в СССР.