7 неизвестных историй, которые скрываются за известными фотографиями

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Время безвозвратно улетает, а фотографии, сделанные много лет назад, остаются. Тем интереснее узнать, какие истории кроются за снимками, которые давным-давно стали культовыми. Мы в AdMe.ru узнали для себя много нового — проверьте, сможем ли удивить и вас?

Портрет Альберта Эйнштейна

Буквально за секунду до легендарного снимка.

В тот вечер довольный Эйнштейн сел в машину после вечеринки по случаю своего 72-го дня рождения, а фотограф Артур Сассе подошел к открытой двери и попросил о снимке. Эйнштейн повернулся и высунул язык — и фотограф успел поймать момент. Оригинальный снимок крупнее и только потом был обрезан до портрета — физик запечатлен вместе со спутниками. Кстати, сам Эйнштейн обожал эту фотографию и вкладывал ее во все поздравительные открытки.

Обед на небоскребе

На культовом снимке изображены одиннадцать строителей, которые непринужденно отдыхают во время обеда на огромной высоте. И хотя эти люди были самыми настоящими работниками, все-таки кадр был постановочным — снимок был создан для продвижения Рокфеллеровского центра, на котором и сделана фотография.

Группа The Beatles для обложки альбома «Abbey Road»

Обложка для 12-го альбома группы была сделана прямо возле студии звукозаписи: специально для этого события дорогу перекрыли на несколько минут. В это же время неподалеку прогуливался американский турист: он разговорился с полицейским в припаркованной справа машине. Мужчина удивился чудакам, прогуливающимся по дороге туда и обратно, но вскоре забыл о них, а спустя год узнал себя на обложке легендарной группы.

День Победы над Японией на Таймс-сквер

Героиня снимка Эдит Шейн рассказала следующую историю: в то время она работала медсестрой и поспешила приехать на Таймс-сквер, где люди собрались отпраздновать окончание Второй мировой и капитуляцию Японии. Она вышла из метро, но вдруг ее схватил какой-то моряк и начал целовать. Парочку успел снять фотограф Альфред Эйзенштадт, который делал снимки среди торжествующей толпы, — так и получилась эта культовая фотография.

Афганская девочка

В 1984 году фотограф Стив Маккарри ездил по Афганистану, собирая материал о войне. В одном из лагерей для беженцев его внимание привлекла одна 12-летняя девочка: как оказалось, совсем недавно ее деревня попала под обстрел и многие члены ее семьи погибли. Стив сделал несколько снимков этой девочки и только дома понял, насколько мощной получилась его работа. В 2002 году героиня известного снимка была найдена: ее зовут Шарбат Гула, она замужем и также живет в Афганистане.

Дали атомикус

Фотография, которую сейчас можно с легкостью «нафотошопить» за полчаса, в далеком 1948 году потребовала для своего создания целых 6 часов. Фотограф Филипп Халсман был хорошим другом Сальвадора Дали и с удовольствием поддержал творческую идею друга. Мольберт и картина были подвешены на леске к потолку, стул держала ассистентка, Дали прыгал, кошки прыгали, воду плескали и вытирали — и так 28 раз.

«Летящее» платье Мэрилин Монро