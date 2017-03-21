7-летняя девочка и ее мама виртуозно перевоплощаются в героинь Диснея

Фотограф Камилла Кортс (Camillia Courts) придумала очень необычный способ помочь своей 7-летней дочери обрести уверенность в себе. Каждый месяц маленькая Лейла (Layla) перевоплощается в нового диснеевского персонажа.

Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо этого потрясающего фотопроекта.

7-летняя Лейла росла очень застенчивым ребенком. Однако игра в переодевание помогла девочке побороть скованность и стать более открытой.

Все началось 2 года назад, когда она с мамой, профессиональным фотографом Камиллой Кортс, посетила Bibbidi Bobbidi Boutique в Диснейленде, где каждый ребенок может примерить на себя образ любимого диснеевского персонажа.

Их первые снимки получились настолько великолепными, что они решили на этом не останавливаться.

И теперь каждый месяц Лейла становится центром новой увлекательной фотосессии.

Их любимой фотосессией стала «Русалочка», где Лейла перевоплотилась в Ариэль, а Камилла — в Урсулу.

Костюмы Камилла и Лейла зачастую шьют сами. Если же наряд особо сложный, обращаются за помощью к швеям.

Фантазия семьи не ограничивается одними лишь диснеевскими героинями. Например, девочка успела побывать принцессой Леей из «Звездных войн».

Но все же больше всего маленькая Лейла любит наряжаться в мультяшных принцесс.

Сейчас у дуэта матери и дочери уже более 42 000 подписчиков в Instagram.

Визажист: @missymackintosh!

Источник CamilliaCourtsPhoto, disneyinspiredphoto
Фото на превью @disneyinspiredphoto, @disneyinspiredphoto
По материалам Boredpanda

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Динамично, пафосно и мурашчато

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