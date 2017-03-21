7-летняя девочка и ее мама виртуозно перевоплощаются в героинь Диснея

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Фотограф Камилла Кортс (Camillia Courts) придумала очень необычный способ помочь своей 7-летней дочери обрести уверенность в себе. Каждый месяц маленькая Лейла (Layla) перевоплощается в нового диснеевского персонажа.

Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо этого потрясающего фотопроекта.