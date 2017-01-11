7 хитростей от визажиста, которые помогут выглядеть моложе
Едва ли найдется такая женщина, которой не хотелось бы оставаться молодой и привлекательной как можно дольше. Но морщинки и прочие изменения вовсе не означают, что красота осталась в прошлом.
Мы в AdMe.ru уверены, что в абсолютно любом возрасте можно выглядеть шикарно, и попросили визажиста поделиться хитростями, которые помогут подчеркнуть природную красоту и отвлечь внимание от цифры в паспорте.
Основа
Для возрастного макияжа желательно использовать мелкодисперсную светоотражающую базу (основу под макияж). Она заполнит морщинки мелкими мерцающими частичками и зрительно разгладит структуру кожи.
Тон
Тональный крем желательно использовать средней плотности, ближе к легкому, чтобы избежать эффекта маски. Наша цель — выровнять тон, придать коже бархатистость и ухоженность, а также скрыть мелкие несовершенства.
Брови
Аккуратная красивая форма бровей очень важна, ведь она придает ухоженный вид лицу. Красивый изгиб бровей и правильно подобранный цвет открывает взгляд и делает лицо свежее. Старайтесь избегать насыщенного черного и серого цветов, предпочтительней использовать теплые и холодно-теплые оттенки — с ними лицо выглядит моложе.
Ресничный край
Прорисовываем острым карандашом черного цвета тонкую линию межресничного пространства — прямо по верхнему ряду ресниц. Не забывайте, что это не подводка, а тонкая линия ресничного края. Она придает глубину взгляду, выразительность и густоту ресницам.
Тени и скульптурирование
Покрываем веки тенями. На внутренний угол глаза наносим светлый оттенок, затем более насыщенный — например, нежно-персиковый, сиреневый, перламутрово-розовый, пудровый, сатиновый лунный. Внешний угол подчеркиваем темными тенями — для этого подойдут тени шоколадного оттенка, глубокого ромового, серовато-коричневого, коричневого с фиолетовым подтоном. Нижнее веко темными тенями подводим всего лишь на 1/3, чтобы не утяжелить само веко и не сделать лицо старше. Не забываем и про скульптурирование лица. Подчеркиваем скулы и зрительно уменьшаем нос.
Макияж губ
Для того чтобы макияж губ держался дольше, мы используем профессиональный карандаш для губ и прорисовываем им не только контур, но и заполняем цветом всю поверхность губ. Для красивого градиента (омбре) внутренние уголки прокрашиваем более темным карандашом. Оставляйте губы в таком виде, если вы хотите матовый эффект.
Завершающие штрихи
Для создания глянцевого эффекта поверх карандаша наносим помаду: в середину губ более светлый оттенок, а на внутренние уголки — потемнее. Так мы сохраним объем на губах и эффект омбре. Если вы желаете эффект влажных губ, то можно в середину нанести обычный прозрачный блеск.
Вот что у нас получилось:
Заметим, что цель макияжа — не «омолодиться» и не «ввести в заблуждение» поклонников, а помочь женщине в любом возрасте подчеркнуть свои достоинства и почувствовать себя увереннее.
Фотограф Роман Захарченко , визажист Корсакова Ангелина ,
модель Шатохина Любовь специально для AdMe.ru