6 фотографов, которые сочетают несочетаемое. И на их работы хочется взглянуть дважды

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Сочетать несочетаемое может быть действительно здорово. Это подтвердит каждый, кто пробовал жарить на гриле арбуз или красить стены в разные цвета в одной комнате и замечал, что получилось круто. Так же и с фото: совместив два снимка в фотошопе, на выходе можно увидеть что-то новое, а порой невероятное или даже такое, на что тысячи людей посмотрят и скажут: «Ух ты!»

AdMe.ru собрал работы нескольких фотохудожников, на которые хочется взглянуть дважды, ведь кажется, что на них изображены сцены из параллельной вселенной.

1. Стивен Макменнами

Стивен Макменнами (Stephen McMennamy) — креативный директор рекламной компании, но его хобби — фотография. Причем не совсем обычная. Он может, например, взять снимки руки своей жены и ног своей дочери, совместить их и получить неожиданно интересный результат.

Его проект Combophoto стал очень популярным в сети, а начинался он с совмещенных кисточки и спагетти.

Свои сюжеты Стивен продумывает заранее, снимает материал, а затем совмещает фото. Получается довольно необычно. Например, Бруклинский мост с высоты птичьего полета показался ему похожим на гитарный гриф.

А еще Стивен всегда подозревал, что изобретатель пассатижей вдохновился клешнями омара, когда придумывал идею нового инструмента.

И, кстати, клешни краба тоже могли вдохновить на новые изобретения.

2. Дэн Крету

Если совместить классические произведения искусства и элементы поп-культуры, получится новый шедевр.

Это на примере своих работ доказывает румынский фотограф Дэн Крету (Dan Cretu), который выкладывает в своем инстаграме снимки, очень точно описывающие нашу повседневную действительность с ее помешательством на лайках, идеальных телах и вездесущими ГМО.

На многих из них изображены знаменитости, политики и религиозные деятели, на некоторых встречаются герои мультиков и комиксов. Часто на них появляются и античные статуи.

Иногда Дэн подчеркивает наши привычки и образ жизни.

А некоторые его сюжеты заставляют задуматься о том, что ждет наш мир в будущем.

3. Ванесса Маккеон

Творческий человек даже обычные вещи может увидеть в новом свете. Ванесса Маккеон (Vanessa Mckeown) показывает привычные всем предметы в необычной интерпретации, и в ее фотоработах рождается искусство.

Вдохновение она черпает из современной культуры, а еще ей помогает то, что она давно трудится в творческой сфере. Ванесса выбирает интересные метафоры и создает яркие образы на их основе. Например, блуждающий разум.

Ванесса за свою карьеру успела поработать дизайнером, арт-директором и даже режиссером фильмов, и многие необычные предметы, созданные ею, тоже имеют отношение к искусству. Вот так, например, выглядит его опасная версия, когда тяга к рисованию становится непреодолимой.

Придуманные ею образы получаются яркими, необычными и по-настоящему цепляющими, как эта очень наглядная кукольная палитра.

4. Артем Поздняков

В инстаграме есть аккаунт 360brain, в котором собраны работы молодого арт-директора и художника из России. Не правда ли, они достойны лайка?

Артем Поздняков создает предметы, которые вряд ли могли бы существовать на самом деле, но в каждом из них скрыт свой глубокий смысл. К примеру, как выглядит идея, которая так и не родилась?

Кофейная зависимость — проблема очень многих из нас.

А это состояние, когда осознаешь, что завтра понедельник.

5. Кристина де Кос-Эстрада

Блогер и иллюстратор из испанской Валенсии видит прекрасное по-своему.

В свободное время она рисует странные портреты, а еще ведет аккаунт в инстаграме, где собирает красивые фотографии и коллажи из них. На многих органично объединяются человек и природа, и выглядит это интересно.

У работ Кристины есть свой узнаваемый стиль, и в каждой скрывается глубокий смысл. Например, иногда мы очень сильно прирастаем к своему дому. Причем настолько, что даже пиццу приходится заказывать с доставкой.

Иногда мы чувствуем притяжение не к телу, а к мыслям и идеям другого человека.

Но наши мысли — это отдельный мир. И он может сказать больше, чем то, как мы выглядим или ведем себя.

6. SelfMade

Это целая команда креативных молодых ребят, которые занимаются продвижением брендов и персональных страниц в инстаграме.

Есть у них и свой аккаунт, где выкладываются фотоколлажи, на которые хочется посмотреть дважды.

Многие из них мотивируют на достижение успеха.

Ну а некоторые просто красивые.