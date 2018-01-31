35 фотографов показали обычную жизнь Африки, и это переворачивает представление о черном континенте

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«Ежедневная Африка» («Everyday Africa») — масштабный международный проект о настоящей жизни второго по площади материка на нашей планете. Его создатель журналист Остин Меррилл утверждает, что цель проекта — в борьбе со стереотипами об Африке, которую многие ассоциируют только с нищетой, болезнями и конфликтами. Для того чтобы открыть настоящий черный континент, 35 фотографов снимают обычных людей оттуда и их жизнь.

AdMe.ru выбрал самые яркие фотографии с проекта «Everyday Africa». Мы уверены: эти снимки должен увидеть каждый, ведь они показывают мир таким, какой он есть на самом деле. Не забудьте подписаться на инстаграм «Everyday Africa», чтобы не пропустить новые фото.

18-летняя девушка из Конго

Большой рынок в столице Эфиопии — Аддис-Абебе. Магазины, в которых продают золото

Участники конкурса «Мистер и Мисс Кибера»

Улицы Бамако

«Вы можете сфотографировать меня, но не показывайте моего лица»

Девушка в детском доме в Кибере

10 бананов за доллар. Мужчина продает фрукты во время инаугурации президента Мнангагвы в Зимбабве

Сенегальский рыбак по имени «Счастливчик До» в порту в Боке, Гвинея

Школьница из Абиджана

Из-за водного кризиса общественный бассейн «Sea Point» является единственным действующим в Кейптауне, поскольку он получает воду из моря

Девочка Клэр в ярко-оранжевом платье

Молодая мама

В Ламу 3 000 ослов на 24 000 жителей. Это мировой рекорд

Женщины Лагоса ждут пиццу

Мальчики с цветами

Портрет мужчины из Бамако

Девушки Ганы делают селфи

Лагос, Нигерия

Сестры

Парикмахерская на рынке Кокоди, Абиджан

Дети Нуакшота

Солнечный день в Гран-Басаме, Кот-д’Ивуар

Девочка позирует за пределами своей деревни в Конго

Карнавал в Хараре

Наверное, самый стильный мужчина Нигерии

Бекстейдж Недели моды в Африке

Девочка и кот

Женщина на фоне самого яркого квартала Кейптауна — Бо-Каапа

Три беременные

Африканский стрит-стайл

Дети играют в трущобах Киберы

Единственный мальчик в классе шитья, который мечтает стать дизайнером одежды. Гран-Басам

Маленькая Лейла позирует в своем любимом наряде в селе Кокоди, Абиджан

«Часто мы смеемся, потому что сойдем с ума, если не будем этого делать»