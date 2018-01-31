35 фотографов показали обычную жизнь Африки, и это переворачивает представление о черном континенте
«Ежедневная Африка» («Everyday Africa») — масштабный международный проект о настоящей жизни второго по площади материка на нашей планете. Его создатель журналист Остин Меррилл утверждает, что цель проекта — в борьбе со стереотипами об Африке, которую многие ассоциируют только с нищетой, болезнями и конфликтами. Для того чтобы открыть настоящий черный континент, 35 фотографов снимают обычных людей оттуда и их жизнь.
AdMe.ru выбрал самые яркие фотографии с проекта «Everyday Africa». Мы уверены: эти снимки должен увидеть каждый, ведь они показывают мир таким, какой он есть на самом деле.
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18-летняя девушка из Конго
Большой рынок в столице Эфиопии — Аддис-Абебе. Магазины, в которых продают золото
Участники конкурса «Мистер и Мисс Кибера»
Улицы Бамако
«Вы можете сфотографировать меня, но не показывайте моего лица»
Девушка в детском доме в Кибере
10 бананов за доллар. Мужчина продает фрукты во время инаугурации президента Мнангагвы в Зимбабве
Сенегальский рыбак по имени «Счастливчик До» в порту в Боке, Гвинея
Школьница из Абиджана
Из-за водного кризиса общественный бассейн «Sea Point» является единственным действующим в Кейптауне, поскольку он получает воду из моря
Девочка Клэр в ярко-оранжевом платье
Молодая мама
В Ламу 3 000 ослов на 24 000 жителей. Это мировой рекорд
Женщины Лагоса ждут пиццу
Мальчики с цветами
Портрет мужчины из Бамако
Девушки Ганы делают селфи
Лагос, Нигерия
Сестры
Парикмахерская на рынке Кокоди, Абиджан
Дети Нуакшота
Солнечный день в Гран-Басаме, Кот-д’Ивуар
Девочка позирует за пределами своей деревни в Конго
Карнавал в Хараре
Наверное, самый стильный мужчина Нигерии
Бекстейдж Недели моды в Африке
Девочка и кот
Женщина на фоне самого яркого квартала Кейптауна — Бо-Каапа
Три беременные
Африканский стрит-стайл
Дети играют в трущобах Киберы
Единственный мальчик в классе шитья, который мечтает стать дизайнером одежды. Гран-Басам
Маленькая Лейла позирует в своем любимом наряде в селе Кокоди, Абиджан
«Часто мы смеемся, потому что сойдем с ума, если не будем этого делать»
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Фото на превью kiberastories.com, storitellah.com, kiberastories / instagram, kiberastories / tumblr