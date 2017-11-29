33 фотографии из прошлого, которые показывают жизнь известных людей с неожиданной стороны

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Редкие архивные снимки имеют большую историческую ценность. Они переносят нас в прошлое, открывая магический мир другого времени. AdMe.ru сделал подборку уникальных кадров, которые никого не оставят равнодушными. Эти вспышки из прошлого подарят вам множество разных эмоций. Затаите дыхание!

Брюс и Линда Ли на отдыхе с детьми Брэндоном и Шэннон, 60-е

Стивен Спилберг на съемочной площадке «Инопланетянина», 1982

Сонни Боно, Шер и Твигги на вечеринке под открытым небом в честь манекенщицы, 1967

17-летняя Хелена Бонэм Картер в мешковатом комбинезоне сидит на качелях, 1984

Майкл Джордан и Майкл Джексон играют в баскетбол, 1992

18-летний ученик старшей школы Робин Уильямс, 1969

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер на рыбалке, 70-е

Мик и Бьянка Джаггер в день свадьбы, 1971

Семья Кеннеди празднует Рождество в Белом доме, 1962

Брижит Бардо в студии Пабло Пикассо во время Каннского кинофестиваля, 1956

Оззи и Шэрон Осборн с детьми Эйми, Келли и Джеком, 1987

Фидель Кастро играет в баскетбол со студентами в Кракове во время официального визита в Польшу, 1972

Первые «ангелы Чарли» Жаклин Смит, Кейт Джексон и Фэрра Фосетт, 1976

Энди Уорхол покупает томатный суп Campbell’s, 1964

Ученик старшей школы Сэмюэл Л. Джексон

Элвис Пресли во время отдыха на Гавайях, 1960

Сальвадор Дали на автограф-сессии после выпуска книги «Дневник одного гения», 1963

Кортни Лав и Курт Кобейн делают селфи в ванной, 1992

Джон Кеннеди и Жаклин Бувье в день свадьбы, 1953

Кристина Эпплгейт и ее бойфренд Брэд Питт, 1988

Хит Леджер, Джозеф Гордон-Левитт, Джулия Стайлз и Лариса Олейник делают снимок на Polaroid во время съемок фильма «10 причин моей ненависти»

Совсем малютка Дакота Фаннинг на руках у Бриттани Мерфи

18-летняя Мэрайя Кэри и 19-летний Уилл Смит, 1988

Клинт Иствуд катается на скейтборде в Риме, 1964

Роб Лоу, Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни — младший на губернаторском балу, 1988

23-летний Фрэнк Синатра после задержания за драку, 1938

Джонни Кэш ест праздничный торт, 1971

Билл Гейтс, арестованный в Альбукерке за превышение скорости, 1977

Курящие Мэрилин Монро и Джеймс Дин, Нью-Йорк

Принцесса Диана и принц Гарри в парке развлечений, 1992

Льву Толстому 20 лет, 1848

Подросток Кристиан Бейл, 80-е

Ученик старшей школы Джек Николсон