33 фотографии из прошлого, которые показывают жизнь известных людей с неожиданной стороны
Редкие архивные снимки имеют большую историческую ценность. Они переносят нас в прошлое, открывая магический мир другого времени.
AdMe.ru сделал подборку уникальных кадров, которые никого не оставят равнодушными. Эти вспышки из прошлого подарят вам множество разных эмоций. Затаите дыхание!
Брюс и Линда Ли на отдыхе с детьми Брэндоном и Шэннон, 60-е
Стивен Спилберг на съемочной площадке «Инопланетянина», 1982
Сонни Боно, Шер и Твигги на вечеринке под открытым небом в честь манекенщицы, 1967
17-летняя Хелена Бонэм Картер в мешковатом комбинезоне сидит на качелях, 1984
Майкл Джордан и Майкл Джексон играют в баскетбол, 1992
18-летний ученик старшей школы Робин Уильямс, 1969
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер на рыбалке, 70-е
Мик и Бьянка Джаггер в день свадьбы, 1971
Семья Кеннеди празднует Рождество в Белом доме, 1962
Брижит Бардо в студии Пабло Пикассо во время Каннского кинофестиваля, 1956
Оззи и Шэрон Осборн с детьми Эйми, Келли и Джеком, 1987
Фидель Кастро играет в баскетбол со студентами в Кракове во время официального визита в Польшу, 1972
Первые «ангелы Чарли» Жаклин Смит, Кейт Джексон и Фэрра Фосетт, 1976
Энди Уорхол покупает томатный суп Campbell’s, 1964
Ученик старшей школы Сэмюэл Л. Джексон
Элвис Пресли во время отдыха на Гавайях, 1960
Сальвадор Дали на автограф-сессии после выпуска книги «Дневник одного гения», 1963
Кортни Лав и Курт Кобейн делают селфи в ванной, 1992
Джон Кеннеди и Жаклин Бувье в день свадьбы, 1953
Кристина Эпплгейт и ее бойфренд Брэд Питт, 1988
Хит Леджер, Джозеф Гордон-Левитт, Джулия Стайлз и Лариса Олейник делают снимок на Polaroid во время съемок фильма «10 причин моей ненависти»
Совсем малютка Дакота Фаннинг на руках у Бриттани Мерфи
18-летняя Мэрайя Кэри и 19-летний Уилл Смит, 1988
Клинт Иствуд катается на скейтборде в Риме, 1964
Роб Лоу, Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни — младший на губернаторском балу, 1988
23-летний Фрэнк Синатра после задержания за драку, 1938
Джонни Кэш ест праздничный торт, 1971
Билл Гейтс, арестованный в Альбукерке за превышение скорости, 1977
Курящие Мэрилин Монро и Джеймс Дин, Нью-Йорк
Принцесса Диана и принц Гарри в парке развлечений, 1992
Льву Толстому 20 лет, 1848
Подросток Кристиан Бейл, 80-е
Ученик старшей школы Джек Николсон
Фото на превью historyphotographed/nstagram.com