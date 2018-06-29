30 знаменитых женщин, которые похожи друг на друга как две капли воды
У вас когда-нибудь было ощущение, что актриса или актер в фильме, который вы смотрите, вам кого-то напоминает? У нас — точно да. В такие моменты возникает непреодолимое желание покопаться в истории их семей и либо убедиться в том, что они не родственники, либо узнать, что между ними есть кровная связь. В этой статье мы собрали знаменитых женщин, между которыми существует поразительное сходство.
AdMe.ru выбрал знаменитых женщин, которые очень похожи друг на друга.
15. Кэти Перри и Зоуи Дешанель
14. Тэнди Ньютон и Зои Салдана
13. Кэт Деннингс и Марион Котийяр
12. Люси Лоулесс и Малин Акерман
11. Кристи Тарлингтон и Джессика Бил
10. Эмма Стоун и Джейн Леви
9. Дженнифер Коннелли и Деми Мур
8. Кейт Босуорт и Кэтрин Хайгл
7. Джерри Холл и Шэрон Стоун
6. Дакота Джонсон и Джиллиан Андерсон
5. Кортни Кокс и Нелли Фуртадо
4. Даутцен Крус и Дениз Ричардс
3. Ева Мендес и Синди Кроуфорд
2. Люси Хейл и Селена Гомес
1. Карла Бруни и Белла Хадид
А вы путаете кого-нибудь из звезд?
Фото на превью Associated Press / East News, Associated Press / East News