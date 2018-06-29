30 знаменитых женщин, которые похожи друг на друга как две капли воды

У вас когда-нибудь было ощущение, что актриса или актер в фильме, который вы смотрите, вам кого-то напоминает? У нас — точно да. В такие моменты возникает непреодолимое желание покопаться в истории их семей и либо убедиться в том, что они не родственники, либо узнать, что между ними есть кровная связь. В этой статье мы собрали знаменитых женщин, между которыми существует поразительное сходство.

AdMe.ru выбрал знаменитых женщин, которые очень похожи друг на друга.

15. Кэти Перри и Зоуи Дешанель

14. Тэнди Ньютон и Зои Салдана

13. Кэт Деннингс и Марион Котийяр

12. Люси Лоулесс и Малин Акерман

11. Кристи Тарлингтон и Джессика Бил

10. Эмма Стоун и Джейн Леви

9. Дженнифер Коннелли и Деми Мур

8. Кейт Босуорт и Кэтрин Хайгл

7. Джерри Холл и Шэрон Стоун

6. Дакота Джонсон и Джиллиан Андерсон

5. Кортни Кокс и Нелли Фуртадо

4. Даутцен Крус и Дениз Ричардс

3. Ева Мендес и Синди Кроуфорд

2. Люси Хейл и Селена Гомес

1. Карла Бруни и Белла Хадид

А вы путаете кого-нибудь из звезд?

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4 Комментарии
  • 29 июня 2018
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