30 знаменитых женщин, которые похожи друг на друга как две капли воды

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У вас когда-нибудь было ощущение, что актриса или актер в фильме, который вы смотрите, вам кого-то напоминает? У нас — точно да. В такие моменты возникает непреодолимое желание покопаться в истории их семей и либо убедиться в том, что они не родственники, либо узнать, что между ними есть кровная связь. В этой статье мы собрали знаменитых женщин, между которыми существует поразительное сходство.