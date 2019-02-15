30+ знаменитых мужчин, красоту которых не сможет стереть из памяти даже время

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Непросто найти человека, который бы не ценил красоту, ведь она завораживает. А благодаря искусству фотографии у нас есть возможность запечатлеть ее навсегда. И пожалуй, есть что-то особенное в снимках, сделанных в эпоху «до фотошопа», — как в женских образах, так и в мужских. Однако привлекательности сильного пола традиционно уделяется меньше внимания, и мы намерены исправить эту несправедливость.

Мы в AdMe.ru уверены, что самых притягательных мужчин XX века все должны знать в лицо. Посмотрите нашу подборку до конца, и вы убедитесь, что красавцы прошлого ничуть не уступают своим молодым «конкурентам».

Георг Лурих, 1905

Вацлав Нижинский, 1912

Рудольф Валентино, 1922

Нильс Астер, 1929

Кларк Гейбл, 1931

Кэри Грант, 1935

Гэри Купер, 1940

Жан Маре, 1943

Монтгомери Клифт, 1949

Марлон Брандо, 1951

Джеймс Дин, 1955

Элвис Пресли, 1957

Марчелло Мастроянни, 1960

Владимир Коренев, 1962

Питер О’Тул, 1962

Василий Лановой, 1965

Роберт Редфорд, 1969

Омар Шариф, 1969

Ричард Раундтри, 1973

Ричард Гир, 1978

Билли Ди Уильямс, 1978

Джон Траволта, 1978

Майкл Джексон, 1980

Фредди Меркьюри, 1980

Мел Гибсон, 1981

Дензел Вашингтон, 1983

Джон-Эрик Хексам, 1984

Майкл Дуглас, 1987

Джордж Майкл, 1987

Джонни Депп, 1990

Уилл Смит, 1990

Киану Ривз, 1991

Жан-Клод Ван Дамм, 1993

Брэд Питт, 1993

Антонио Бандерас, 1995

Марк Дакаскос, 1996

Джордж Клуни, 1997

Кто из этих красавцев нравится вам больше всего?

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