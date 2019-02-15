30+ знаменитых мужчин, красоту которых не сможет стереть из памяти даже время

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Непросто найти человека, который бы не ценил красоту, ведь она завораживает. А благодаря искусству фотографии у нас есть возможность запечатлеть ее навсегда. И пожалуй, есть что-то особенное в снимках, сделанных в эпоху «до фотошопа», — как в женских образах, так и в мужских. Однако привлекательности сильного пола традиционно уделяется меньше внимания, и мы намерены исправить эту несправедливость.