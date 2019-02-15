30+ знаменитых мужчин, красоту которых не сможет стереть из памяти даже время
Непросто найти человека, который бы не ценил красоту, ведь она завораживает. А благодаря искусству фотографии у нас есть возможность запечатлеть ее навсегда. И пожалуй, есть что-то особенное в снимках, сделанных в эпоху «до фотошопа», — как в женских образах, так и в мужских. Однако привлекательности сильного пола традиционно уделяется меньше внимания, и мы намерены исправить эту несправедливость.
Мы в AdMe.ru уверены, что самых притягательных мужчин XX века все должны знать в лицо. Посмотрите нашу подборку до конца, и вы убедитесь, что красавцы прошлого ничуть не уступают своим молодым «конкурентам».
Георг Лурих, 1905
Вацлав Нижинский, 1912
Рудольф Валентино, 1922
Нильс Астер, 1929
Кларк Гейбл, 1931
Кэри Грант, 1935
Гэри Купер, 1940
Жан Маре, 1943
Монтгомери Клифт, 1949
Марлон Брандо, 1951
Джеймс Дин, 1955
Элвис Пресли, 1957
Марчелло Мастроянни, 1960
Владимир Коренев, 1962
Питер О’Тул, 1962
Василий Лановой, 1965
Роберт Редфорд, 1969
Омар Шариф, 1969
Ричард Раундтри, 1973
Ричард Гир, 1978
Билли Ди Уильямс, 1978
Джон Траволта, 1978
Майкл Джексон, 1980
Фредди Меркьюри, 1980
Мел Гибсон, 1981
Дензел Вашингтон, 1983
Джон-Эрик Хексам, 1984
Майкл Дуглас, 1987
Джордж Майкл, 1987
Джонни Депп, 1990
Уилл Смит, 1990
Киану Ривз, 1991
Жан-Клод Ван Дамм, 1993
Брэд Питт, 1993
Антонио Бандерас, 1995
Марк Дакаскос, 1996
Джордж Клуни, 1997
Кто из этих красавцев нравится вам больше всего?