30 фотографий рабочих мест со всего мира, после которых хочется вырваться из офиса

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Как правило, работа — это офис, совещания, деловые командировки. Но далеко не всегда: в действительности в мире сохранилось много уникальных рабочих мест, где все задачи выполняются вручную, а традиции и технологии почти не меняются сотни лет. AdMe.ru подобрал для вас 30 удивительных фото рабочих мест со всего мира.

Так выглядит процесс изготовления рыбацких сетей

Чаще всего сети делают голубыми. Но встречаются и красного цвета

Цветная капуста собрана и готова к транспортировке на рынки

Мастер почти закончил подготовку и покраску красного ладана

Чтобы при сушке палочки не деформировались, нужно следить за их температурой и постоянно подкручивать, поэтому у мастеров много работы

Пока рыбаки из китайской провинции Фуцзянь работают, ветер делает рыболовные сети похожими на щупальца неизвестного животного. Недаром этот городок в Китае считается одним из лучших для фотографов-путешественников

Работы по добыче соли во Вьетнаме

Традиционная рыбалка в Китае. При помощи специальных сетей профессионалы ловят рыбу в море

Собиратели чая на Шри-Ланке

Сезон анчоусов в провинции Синьцзян. Каждое утро на причал прибывают рыбацкие лодки, полные улова. Местные рыбаки взвешивают рыбу и доставляют на сушку.

Индийское буйство цвета

Так в Мьянме высушивают рисовые лепешки

Женщины раскладывают под палящими лучами солнца недавно собранный перец чили для сушки

Фабрика по производству шелка в Варанаси, Индия

Это один из старейших заводов по производству кожи в Марокко. Рабочие следят за шкурами, пока те окрашиваются. Это может занять много дней. Процесс практически не изменился со времен Средневековья.

Одна из керамических мастерских в городе Эль-Файюм, Египет

Последний этап в производстве белого известняка. Кирпичи быстро и аккуратно погружают в машины, чтобы отправить в точки продажи

Тюки хлопка после сбора урожая готовы к транспортировке на заводы

Только с грядки

Окрашивание зонтиков

Мастер создает изделия из меди и олова

В Мьянме мужчины сначала ставят ногу на специальную палку, чтобы удержать равновесие, второй ногой оставаясь в лодке. А после быстро опускают конус, чтобы поймать рыбу

Сушка болгарского перца под лучами солнца

Бамбуковые волшебники

Ряды с листьями табака после сборка урожая

Самодельная «арка» для уток

Необычная рыбалка на Шри-Ланке

Мастерская по ремонту рыболовных сетей. Эта работа очень высоко ценится в Галисии, где рыболовный промысел кормит немало семей

Рабочие распределяют в аккуратные ряды золотистые зерна риса

Какая работа впечатлила вас больше всего? Делитесь в комментариях!