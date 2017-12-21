30 лучших фотографий 2017 года, которые показывают, почему свадьба запоминается на всю жизнь

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AdMe.ru сделал подборку свадебных фотографий, которые завоевали высшие оценки на конкурсах профессиональных свадебных фотографов MyWed Award и Fearless Awards , а также тронули сердца пользователей сети во всем мире. В конце вас ждет бонус — история года о создании одной из фотографий, которая собрала 260 тыс. лайков и 70 тыс. комментариев людей со всего мира.

Уходящий год принес каждому из нас много разных событий, но для некоторых людей он стал особенно важным — они создали семью. А если большая любовь попадает в объектив талантливого фотографа, то непременно рождается шедевр.

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Бонус: история Эдриана и Рослин

Австралийский фотограф Джеймс Дэй считает, что этот снимок — лучший за всю его карьеру свадебного фотографа. Он хотел снять новобрачных на закате, но, несмотря на то что Эдриан и Рослин послушно выполняли все его указания, фотографии получались слишком постановочными. Тогда Джеймс попросил новобрачных забыть о нем и наслаждаться своим первым закатом в качестве мужа и жены.

Пока они любовались видом, фотограф попросил: «Эдриан, скажи, пожалуйста, на ушко Рослин, почему из нескольких миллиардов девушек ты выбрал именно ее?» И когда муж прошептал что-то жене, она заплакала. Этот кадр получил 260 тысяч лайков и 70 тысяч благодарных комментариев от людей, которые считают, что он возвращает веру в настоящие чувства.

Фразой Эдриана была: «Любовь моя, ты так прекрасна».