30 фотографий, на которых все настолько идеально, что невозможно оторвать взгляд

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Композиции, которые радуют глаз, привносят в нашу жизнь частичку волшебства. Идеальная симметрия, ровные линии, совпадения, делающие фото невероятно красивым, — это то, что всегда доставляет удовольствие. AdMe.ru отобрал для вас 30 снимков, которые как нельзя лучше подходят под определение «экстаз для глаз».

Разве можно нарушить эту гладь купанием?

«Мороз на моем окне выглядит как работа профессионального мультипликатора»

Как по маслу

Льдинка, повторяющая очертания логотипа

Интересно, сколько времени автор потратил на эту красоту?

«Нашел камень на пляже. Кажется, он идеален»

Это растение умеет быть прекрасным, даже когда не цветет

Идеальная витрина

Взгляд с удовольствием скользит по этим плавным линиям

Каждый перфекционист оценит превосходную работу этой тени

Кофейный градиент, от которого сложно оторвать взгляд

«Мой карандаш раскололся на 2 равные половинки. Вам же тоже всегда хотелось узнать, как выглядит грифель внутри карандаша?»

«Кажется, эта водяная лилия меня гипнотизирует»

«Мой грузовик с утра»

Перфекционизм большого города

Радуга из мармеладных мишек

«Друг всегда сортирует пазлы по цвету и форме. Всякий раз наслаждаюсь, когда наблюдаю за этим»

Стоянка, от которой невозможно оторвать взгляд

Сложно делать — приятно смотреть

Даже не верится, что это всего лишь помидоры

Нетронутый снег — рай для перфекциониста

«Я идеально разрезал авокадо»

Нет, серьезно, как такое можно есть?

Этот открытый йогурт радует еще до того, как начинаешь его есть

Поля с тюльпанами в Голландии

Идеальная организация

«Готов часами смотреть на то, как „стекает“ эта краска»

Черная резинка идеально вписалась в круг на футболке

Градиент жилого дома

В этот магазин на работу принимают только перфекционистов