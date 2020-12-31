30+ атмосферных фото, доказывающих, что 100 лет назад у людей были какие-то особенные лица
Лица людей на старых фотографиях конца XIX — начала XX века сильно отличаются от современных. Одна из причин — продолжительность выдержки. 100 с лишним лет назад фотопленка не отличалась высокой светочувствительностью, и для съемки требовалось использовать выдержку от нескольких секунд до нескольких минут. Кроме того, фотографировались довольно редко, и каждая съемка была запоминающимся событием, к которому относились со всей серьезностью, что не могло не сказаться на выражении лиц.
Но мы в AdMe.ru уверены, что главная причина в том, что на внешность человека накладывает отпечаток реальность, в которой он живет. А за 100 лет она, согласитесь, сильно изменилась. Только посмотрите на фотографии людей прошлого и даже позапрошлого веков. А бонусом мы добавили доказательство, что люди всегда любили позировать с домашними животными.
Румыны
Айны (коренное население Японии)
Гавайцы
Нивхи
Цыгане
Слева — испанская цыганка, справа — черкесский цыган.
Британцы
Финны
Американцы
Поморы
Эфиопы
Корейцы
Шведы
Каталонцы
Ирландцы
Филиппинцы
Берберы
Черкесы
Французы
Японцы
Бонус: и 100 с лишним лет назад люди обожали фотографироваться со своими питомцами
Чье лицо вам показалось особенно ярким и нестандартным?