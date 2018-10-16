28 случаев, когда все звезды сошлись ради одного фото

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Говорят, что случайности вовсе не случайны и все, что нас окружает, является частью великого плана Вселенной. Видимо, в этот раз она решила, что в интернете слишком мало крутых фотографий. Иначе просто невозможно объяснить то, что происходит на следующих снимках.

Мы в AdMe.ru долго пытались понять, как же должны были сойтись звезды, чтобы получились эти фотографии. Теперь ваша очередь предполагать.

Этот указатель еще никогда не был так прав

У фотографа, пожалуй, был всего один малюсенький шанс сделать такой снимок

Отражение жутко похоже на постер к какому-нибудь постапокалиптическому фильму

Ставить рожки на фото уже не модно. Крылья — другое дело

Когда девушка пытается сделать на пляже красивое фото, но у волны другие планы

Хвост-бублик — лучшая рамка для фото

Кажется, это самый длинный в мире кот

Тот момент, когда радуешься, что решил отойти и сфотографировать набережную общим планом

Пути этих самолетов пересеклись с геометрической точностью

Фотофиниш для тоста, левый точно победил

Когда ставишь фотоаппарат на таймер и пытаешься тоже попасть в кадр

Вот что бывает, когда парни начинают друг с другом соревноваться

Эта чайка знает, как эффектно появиться в кадре

Сосиска выбрала идеальный момент, чтобы упасть

Даже не знаем, кому из них более неловко

«Я просто хотел сфотографировать кроссовки на проводах»

Вероятно, дельфин учит чайку летать

«Молния сверкнула как раз в тот момент, когда я сделал фото»

Главное — не щелкать попусту клювом

Даже лягушки иногда занимаются фотобомбингом

Радуга выделила отражение самолета на облаках

Кажется, «Летучий голландец» все же существует

Эпичность этой чайки не знает границ

Похоже, эти ребята решили пуститься наперегонки

У этого кита явно творческая натура

Птицы решили пролететь на фоне этой стены и сделали картину идеальной

Этот знак будто предупреждает, что здесь инопланетяне воруют людей

Как вообще перила могли разделить этот луч на составляющие?

А вам когда-нибудь удавалось поймать в объектив то, во что вы и сами потом верили с трудом?