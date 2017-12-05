29 фотографий, на которых реальность покруче любого фотошопа

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Никакой фоторедактор не может сравниться с тем, что порой создает сама природа. AdMe.ru собрал для вас 29 реальных фотографий, рядом с которыми никакой фотошоп и не валялся.

«Этот гигантский огненный шар — облако, которое я увидел в Марокко»

Невероятные осенние краски в японском саду в Портленде

«Мама украсила стекло перед Пасхой, и кошка теперь в лучах солнца раскрашивается в разноцветный горошек»

«Я гулял по лесу и увидел, как сосну поразила молния. Прежде чем приехали вызванные мною пожарные, я успел сделать несколько красивых кадров»

Всплеск словно одеялко

Работник лесной службы сфотографировал огонь, сжигающий дерево изнутри. Это его настоящий цвет

У домика шапочка в виде горы

«Я успел запечатлеть две радуги после муссона в Гранд-Каньоне»

Тихий городок в Исландии

Это одна композиция, никакого фотошопа! Луна над вулканом Мауна-Кеа на Гавайях

«Мой 4-летний племянник любит динозавров и вулканы. Я сделал для него крутую фотку на Гавайях»

Просто орел стоит на льду и любуется отражением

«Кажется, что на этом фото много фотошопа, но это всего лишь вид из моей палатки утром»

В туман башня Сютро в Сан-Франциско превращается в пиратский корабль

Поддерживать Пизанскую башню для слабаков, попробуйте радугу поддержать!

«Мой друг только что сфотографировал такую красоту»

Эта высотка в Нью-Йорке выглядит двухмерной

Международная космическая станция пролетает над грозовым фронтом

Кажется, будто это собака внутри мыльного пузыря

Когда ракурс меняет все

Свет проходит через окно столовой и спинку стула, распадаясь на спектр

Лучи заходящего солнца, подсвечивающие собаку из-за машины, создают впечатление, что она горит

«Я отправился в 10-километровый поход в темноте к озеру Солитьюд в национальном парке „Гранд-Титон“, и это было потрясающе»

«Сегодня у меня получилось снять что-то по-настоящему необычное»

Маленькие печеньки на подставке превратились в огромное печенье с шоколадной крошкой в отражении чашки

Млечный Путь над гоночной трассой в национальном парке «Долина Смерти»

На фото попали сразу два самолета

Кажется, будто это гигантская женщина, отдыхающая в океане на огромной горе

«Думаете, это фото из иллюминатора или из космоса? Это Саратов на закате, просто переверните картинку»