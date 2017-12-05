29 фотографий, на которых реальность покруче любого фотошопа
Никакой фоторедактор не может сравниться с тем, что порой создает сама природа.
AdMe.ru собрал для вас 29 реальных фотографий, рядом с которыми никакой фотошоп и не валялся.
«Этот гигантский огненный шар — облако, которое я увидел в Марокко»
Невероятные осенние краски в японском саду в Портленде
«Мама украсила стекло перед Пасхой, и кошка теперь в лучах солнца раскрашивается в разноцветный горошек»
«Я гулял по лесу и увидел, как сосну поразила молния. Прежде чем приехали вызванные мною пожарные, я успел сделать несколько красивых кадров»
Всплеск словно одеялко
Работник лесной службы сфотографировал огонь, сжигающий дерево изнутри. Это его настоящий цвет
У домика шапочка в виде горы
«Я успел запечатлеть две радуги после муссона в Гранд-Каньоне»
Тихий городок в Исландии
Это одна композиция, никакого фотошопа! Луна над вулканом Мауна-Кеа на Гавайях
«Мой 4-летний племянник любит динозавров и вулканы. Я сделал для него крутую фотку на Гавайях»
Просто орел стоит на льду и любуется отражением
«Кажется, что на этом фото много фотошопа, но это всего лишь вид из моей палатки утром»
В туман башня Сютро в Сан-Франциско превращается в пиратский корабль
Поддерживать Пизанскую башню для слабаков, попробуйте радугу поддержать!
«Мой друг только что сфотографировал такую красоту»
Эта высотка в Нью-Йорке выглядит двухмерной
Международная космическая станция пролетает над грозовым фронтом
Кажется, будто это собака внутри мыльного пузыря
Когда ракурс меняет все
Свет проходит через окно столовой и спинку стула, распадаясь на спектр
Лучи заходящего солнца, подсвечивающие собаку из-за машины, создают впечатление, что она горит
«Я отправился в 10-километровый поход в темноте к озеру Солитьюд в национальном парке „Гранд-Титон“, и это было потрясающе»
«Сегодня у меня получилось снять что-то по-настоящему необычное»
Маленькие печеньки на подставке превратились в огромное печенье с шоколадной крошкой в отражении чашки
Млечный Путь над гоночной трассой в национальном парке «Долина Смерти»
На фото попали сразу два самолета
Кажется, будто это гигантская женщина, отдыхающая в океане на огромной горе
«Думаете, это фото из иллюминатора или из космоса? Это Саратов на закате, просто переверните картинку»
А вам случалось делать по-настоящему крутые кадры? Давайте полюбуемся на них вместе в комментариях.
Фото на превью zacharyem / reddit, EliasButlerPhotos / reddit