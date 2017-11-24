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Мама — самый дорогой человек в мире. Она дарит нам жизнь, беспокоится за нас и любит своей особой любовью, которую не нужно завоевывать.

AdMe.ru подобрал для вас фотографии жительниц из 24 разных уголков мира, которых объединяет важная роль: они мамы!