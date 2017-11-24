28 фото, которые доказывают, что самая важная профессия в мире — быть мамой
Мама — самый дорогой человек в мире. Она дарит нам жизнь, беспокоится за нас и любит своей особой любовью, которую не нужно завоевывать.
AdMe.ru подобрал для вас фотографии жительниц из 24 разных уголков мира, которых объединяет важная роль: они мамы!
Индия
Боливия
Вьетнам
Куба
Индонезия
Мьянма
Китай
Гамбия
Малайзия
Кения
Буркина-Фасо
Гватемала
Уганда
Перу
Непал
Таиланд
Россия
Лаос
Эфиопия
Восточный Тимор
Малави
Камбоджа
Тибет
Камерун
Сейчас самое время за все поблагодарить своих мам! Расскажите в комментариях самые лучшие истории про них.
Фото на превью natgeo / Instagram, christian_foto / Instagram