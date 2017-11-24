28 фото, которые доказывают, что самая важная профессия в мире — быть мамой

Мама — самый дорогой человек в мире. Она дарит нам жизнь, беспокоится за нас и любит своей особой любовью, которую не нужно завоевывать.

AdMe.ru подобрал для вас фотографии жительниц из 24 разных уголков мира, которых объединяет важная роль: они мамы!

Индия

Боливия

Вьетнам

Куба

Индонезия

Мьянма

Китай

Гамбия

Малайзия

Кения

Буркина-Фасо

Гватемала

Уганда

Перу

Непал

Таиланд

Россия

Лаос

Эфиопия

Восточный Тимор

Малави

Камбоджа

Тибет

Камерун

Сейчас самое время за все поблагодарить своих мам! Расскажите в комментариях самые лучшие истории про них.

Фото на превью natgeo / Instagram, christian_foto / Instagram

6 На склад!
2 Комментарии
  • 24 ноября 2017
  • 2
  • 7722

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