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За круговоротом повседневных дел мы не всегда способны ощутить, как велик и прекрасен наш мир. И хорошо, что есть люди, чья работа — не дать нам забыть об этом. Фотографы, не опуская объектива, часами, а иногда даже сутками ждут подходящего мгновения и делают тысячи кадров, чтобы выбрать из них один-единственный.

AdMe.ru публикует лучшие снимки конкурса National Geographic «Nature Photographer of the Year», которые стоит увидеть каждому, кто неравнодушен к красоте Земли и ее обитателей.