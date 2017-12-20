30 фотографий с конкурса National Geographic, которые доказывают, что наша планета — режиссер самого грандиозного шоу во Вселенной

За круговоротом повседневных дел мы не всегда способны ощутить, как велик и прекрасен наш мир. И хорошо, что есть люди, чья работа — не дать нам забыть об этом. Фотографы, не опуская объектива, часами, а иногда даже сутками ждут подходящего мгновения и делают тысячи кадров, чтобы выбрать из них один-единственный.

AdMe.ru публикует лучшие снимки конкурса National Geographic «Nature Photographer of the Year», которые стоит увидеть каждому, кто неравнодушен к красоте Земли и ее обитателей.

Орангутан прячется за деревом во время перехода реки Борнео, которая кишит крокодилами

Солнце в каньоне Душаньцзы, Китай

Карибские розовые фламинго кормят своих птенцов

Закат на Фарерских островах

Тупик на гнезде, остров Мачайас-Сил, залив Мэн

Японский макак отдыхает на горячих источниках

Утренний туман на озере Куйдель, Румыния

Белохвостый орлан наблюдает за битвой серых цапель

Лава из вулкана Килауэа, Гавайи, стекает в океан

Большая серая сова охотится в полях Нью-Гемпшира

Заснеженные деревья в Такашиме, Япония

Семья карликовых соколов: родители и пятеро детей

Жизнь — борьба

Летучая рыба, Палм-Бич, Флорида, США

Кедровое дерево несет течением реки в Британской Колумбии, Канада

Тарпоны охотятся на ставриду, Карибское море

Оленья битва, Вайоминг, США

Зелень на берегах реки в извилистом каньоне, штат Юта, США

Дуэль

Медуза «португальский кораблик» у Восточного побережья Австралии

Сверкающая паутина

Время шоу

Молодой морской лев играет с морской звездой

Летняя гроза в Большом каньоне

Сотни летящих фламинго

Павлин, остров Мадре, Итальянские Альпы

Северное сияние, Исландия

Крокодил

Грабитель

Огромная волна у маяка Сихем, Англия

Наблюдатель

Горбатый кит, Гренландия

Песчаная буря, парк Алтын-Эмель, Казахстан

Танцующий осьминог, Гавайи

Полет

А какой фотографии вы отдали бы главный приз?

Фото на превью Jayaprakash Joghee Bojan

40 На склад!
4 Комментарии
  • 20 декабря 2017
  • 4
  • 19397

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