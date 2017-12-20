30 фотографий с конкурса National Geographic, которые доказывают, что наша планета — режиссер самого грандиозного шоу во Вселенной
За круговоротом повседневных дел мы не всегда способны ощутить, как велик и прекрасен наш мир. И хорошо, что есть люди, чья работа — не дать нам забыть об этом. Фотографы, не опуская объектива, часами, а иногда даже сутками ждут подходящего мгновения и делают тысячи кадров, чтобы выбрать из них один-единственный.
AdMe.ru публикует лучшие снимки конкурса National Geographic «Nature Photographer of the Year», которые стоит увидеть каждому, кто неравнодушен к красоте Земли и ее обитателей.
Орангутан прячется за деревом во время перехода реки Борнео, которая кишит крокодилами
Солнце в каньоне Душаньцзы, Китай
Карибские розовые фламинго кормят своих птенцов
Закат на Фарерских островах
Тупик на гнезде, остров Мачайас-Сил, залив Мэн
Японский макак отдыхает на горячих источниках
Утренний туман на озере Куйдель, Румыния
Белохвостый орлан наблюдает за битвой серых цапель
Лава из вулкана Килауэа, Гавайи, стекает в океан
Большая серая сова охотится в полях Нью-Гемпшира
Заснеженные деревья в Такашиме, Япония
Семья карликовых соколов: родители и пятеро детей
Жизнь — борьба
Летучая рыба, Палм-Бич, Флорида, США
Кедровое дерево несет течением реки в Британской Колумбии, Канада
Тарпоны охотятся на ставриду, Карибское море
Оленья битва, Вайоминг, США
Зелень на берегах реки в извилистом каньоне, штат Юта, США
Дуэль
Медуза «португальский кораблик» у Восточного побережья Австралии
Сверкающая паутина
Время шоу
Молодой морской лев играет с морской звездой
Летняя гроза в Большом каньоне
Сотни летящих фламинго
Павлин, остров Мадре, Итальянские Альпы
Северное сияние, Исландия
Крокодил
Грабитель
Огромная волна у маяка Сихем, Англия
Наблюдатель
Горбатый кит, Гренландия
Песчаная буря, парк Алтын-Эмель, Казахстан
Танцующий осьминог, Гавайи
Полет
А какой фотографии вы отдали бы главный приз?
Фото на превью Jayaprakash Joghee Bojan