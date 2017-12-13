27 крутых фотографий, которые доказывают, что фиолетовый не зря выбрали главным цветом 2018 года

По традиции, в декабре компания Pantone выбирает цвет года. 10 экспертов, проанализировав разные сферы жизни — от еды до моды, — пришли к выводу, что в 2018 году этим цветом станет ультрафиолетовый — мистический, задумчивый, напоминающий о полях Прованса «союз между страстным красно-фиолетовым и сильным индиго-пурпурным».

Что ж, звучит красиво, и AdMe.ru собрал прекрасные фотографии, где этот цвет играет ключевую роль.

Кавказ, Северная Осетия

Гора Тамалпаис, Калифорния

Волшебный лес

Валенсоль, Франция

Фиолетовые мечты

Наваждение

Московский вечер

Котриарх

Волшебство к нам приходит

Зонтик

Настроение

Краски Холи

Портрет

Вестминстерский мост, Лондон

Лейк-Луиз, Канада

Друзья

Петунии

На крыше

Каппадокия, Турция

Московские сказки

Париж

Шары

Ультрафиолет

Мечтатель

Бурано, Италия

Между облаками

А вы собираетесь носить модный цвет? Королева Елизавета уже в тренде

Фото на превью Michael Richards, Kristina Makeeva

18 На склад!
3 Комментарии
  • 13 декабря 2017
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