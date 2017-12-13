27 крутых фотографий, которые доказывают, что фиолетовый не зря выбрали главным цветом 2018 года

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По традиции, в декабре компания Pantone выбирает цвет года. 10 экспертов, проанализировав разные сферы жизни — от еды до моды, — пришли к выводу, что в 2018 году этим цветом станет ультрафиолетовый — мистический, задумчивый, напоминающий о полях Прованса «союз между страстным красно-фиолетовым и сильным индиго-пурпурным».

Что ж, звучит красиво, и AdMe.ru собрал прекрасные фотографии, где этот цвет играет ключевую роль.