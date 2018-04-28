27 трогательных семейных фото из времен, которые ушли навсегда

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эти несовершенные фотографии — поцарапанные, пересвеченные, нерезкие — хранят в себе магнетическое очарование, и хочется рассматривать их снова и снова. Лица на них одухотворенные и прекрасные, из других времен, и за каждым снимком стоит своя история — наивная, грустная, душевная, смешная. Некоторыми из них поделились пользователи сети, а мы хотим рассказать о них вам. Погрузитесь в воспоминания о минувшем вместе с нами.

AdMe.ru публикует трогательные и душевные фото из паблика «Как тебя зовут».

«Бабушка с другом, который был в нее влюблен»

«Бабушка, 60–70-е. Исполнительница эпизодических ролей в Алтайском театре музыкальной комедии»

«При знакомстве папа маме не понравился, и она сбежала от него через форточку, в шубе (дело было зимой). Он ей цветочки носил, провожал молча, велик починил — и через полгода она сдалась»

«Мой дедушка-англичанин и моя бабушка-армянка в день их свадьбы на Кипре, 1956 год»

«Маман на фотосессии, 90-е»

«Это моя сестра Юля, в этом году ей будет 18. Фото победило в конкурсе на День города, мы получили магнитофон»

«Молодой дедушка, 1958 год. Здесь ему 20 лет»

«Мои влюбленные бабушка и дедушка. Они прожили вместе всю жизнь, у них родилось двое сыновей. Дедушки уже нет»

«Отец — студент медицинского, Тюмень, конец 80-х»

«На этом снимке моей бабушке 25 лет»

«Бабушка за рулем „Волги“ в 1968 году»

«Бабушка с дедушкой, 70-е»

«Маме 17»

«Мой любимый папа, Машуто Федор Викторович. В детстве я любила слушать истории про этого кота Василия, который любил есть маринованные помидоры»

«Прабабушка и прадедушка, 30-е»

«1991 год. Папе 21, интеллигентный панк с суперкрутой стрижкой, которую он сделал сам»

«Моя мама — студентка, 1981 год»

«Мама в конце 90-х. Вскоре она поедет повышать квалификацию в Британию, вернется, сбежит от мужа, откроет свою школу иностранных языков»

«Моя музыкальная мама, 1986 год»

«Папа в 10-м классе на школьной дискотеке, 1994 год»

«Мама, 90-е»

«Дедушка на Южном полюсе, 1977 год»

«Моя мама в детстве»

«Дед с бабушкой, 60-е»

«Прабабушка любила море. 30-е»

«Слева моя бабулечка. В 1941 году в 15 лет стала радисткой, заменив трех взрослых мужчин, которые ушли на фронт»

«Мой дед никогда не рассказывал о войне. Я только недавно выяснил через интернет-архивы, что он вернулся с войны в 1946 году в звании капитана и имел множество наград»

Делитесь с нами фотографиями ваших крутых родственников. Давайте делать интересные статьи вместе!