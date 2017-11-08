27 примеров того, как правильно делать крутые фото, чтобы все ахнули

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Цифровое фото открыло для нас новые возможности фотографировать все, на что хватает вдохновения. Ежедневно в соцсетях люди по всему миру постят тысячи фотографий. AdMe.ru собрал для вас крутые идеи, как выделиться во всем этом фотопотоке и делать действительно яркие и запоминающиеся снимки, прилагая минимум усилий.

Большой компанией выпускников или коллег вполне можно покреативить

Если ваши семейные фото ничем не отличаются от снимков ваших знакомых и друзей, вот вам кадры для вдохновения

С друзьями легко придумать что-то новое для веселого снимка

В путешествии пора перестать наконец делать банальные фото

Для снимков можно использовать все, что подвернется под руку, была бы фантазия

Фотографируйтесь с любимыми правильно

Окружающая природа поможет вам с по-настоящему крутыми кадрами

А если все равно ничего не выходит в фотоискусстве, не переживайте, продолжайте просто постить котиков. Они всегда в почете