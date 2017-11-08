27 примеров того, как правильно делать крутые фото, чтобы все ахнули
Цифровое фото открыло для нас новые возможности фотографировать все, на что хватает вдохновения. Ежедневно в соцсетях люди по всему миру постят тысячи фотографий.
AdMe.ru собрал для вас крутые идеи, как выделиться во всем этом фотопотоке и делать действительно яркие и запоминающиеся снимки, прилагая минимум усилий.
Большой компанией выпускников или коллег вполне можно покреативить
Если ваши семейные фото ничем не отличаются от снимков ваших знакомых и друзей, вот вам кадры для вдохновения
С друзьями легко придумать что-то новое для веселого снимка
В путешествии пора перестать наконец делать банальные фото
Для снимков можно использовать все, что подвернется под руку, была бы фантазия
Фотографируйтесь с любимыми правильно
Окружающая природа поможет вам с по-настоящему крутыми кадрами
А если все равно ничего не выходит в фотоискусстве, не переживайте, продолжайте просто постить котиков. Они всегда в почете
Фото на превью carolinaa.amaral/instagram