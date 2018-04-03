27 человек, которых нельзя было и на метр подпускать к фотошопу
Фотошоп в современном мире — это уже не просто орудие профессиональных дизайнеров, это, можно сказать, народное достояние. Причем в руках любителей программа частенько становится средством, с помощью которого самые обычные фотографии превращаются в нечто настолько смешное и несуразное, что сдержать улыбку не выходит. Мы предлагаем вам посмеяться вместе с нами над очередной порцией фотобомб с просторов интернета.
AdMe.ru собрал 27 доказательств того, что с фотошопом все становится смешнее.
Когда ждал, что родится сын, и уже придумал с ним семейное фото
Когда забыл намазаться солнцезащитным кремом и уснул на пляже
Вот сразу понял, что котейка кричит: «Это Спарта!»
«Я сделал все, что мог, чтобы разнообразить фото из моего путешествия»
«Пожалуй, это будет мой любимый супергерой»
«Моя попытка замаскировать то, как ужасно отец играет в гольф»
А знает ли Энн Хэтэуэй, что она стриглась в этом салоне?
«Привет, ты можешь сделать слово „Голливуд“ чуть ближе?» — «Сделано»
Пожалуй, именно так должен выглядеть холодильник чемпиона
«Я всегда говорил, что коты хотят захватить мир»
Когда в детстве утверждал, что родителям тебя принес не аист
«Мой муж думает, что это самая смешная штука во всем мире»
Так вот что у него под клювом
Этому парню явно нужна хорошая, а главное, реальная компания
Мистер Бин любое фото сделает смешным
Так вот как выглядит бесконечность
Признайтесь, вы представляете себе то же самое, когда хватаете свое котооружие
«Дал моему 10-летнему племяннику несколько уроков фотошопа. Это было первое, что он сделал»
«Так мой друг учится работать в фотошопе»
«Тут не видно моего лица. Помогите подсветить»
«Тот момент, когда делаешь все, чтобы доказать жене, что не ночевал дома по уважительной причине»
Когда решил покорить девушку своими навыками работы в фотошопе
Ничего необычного, просто геологи исследуют горные хребты Средиземья
«Жена попросила немного подправить фото с нашей помолвки, мне кажется, идеально»
Когда просишь добавить своему фото немного естественности, но к выражению лица подходит лишь это
Этот пес рожден, чтобы быть экстремалом
Крутые коты не оборачиваются
Бонус: тот случай, когда не нужен фотошоп, чтобы удивить людей. Самая высокая и самая маленькая волейболистки команды из Вичиты. 164 и 213 см
Любите ли вы фотошоп так, как любим его мы, или же суровая реальность круче любой выдумки?
Фото на превью Madhotaru / pikabu