27 фотографий, после просмотра которых вы скажете: «Теперь я видел все!»

Мир никогда не перестанет удивлять. Он настолько многообразен, что остается только восхищаться кадрами, сделанными в нужное время в нужном месте.

AdMe.ru предлагает вам замедлить ритм вашей жизни и насладиться просмотром таких фото.

Африканские технологии транспортировки автомобилей

Чемпион мира по армрестлингу Маттиас Шлитте

Замерзшее озеро в Швейцарии

Четверная радуга

Железнодорожные пути после землетрясения в Новой Зеландии

Король всех грибов

Поля паутины во время миграции пауков

Этому дереву в Танзании эрозия почвы нипочем

Замерзший метан

Тень Луны на Земле во время солнечного затмения

Панда — это любовь

Вот что значит сильно скучать

Снежные пончики, сформированные самой природой

Платье из 6 тысяч листьев

Кристаллы льда на поверхности океана

Кайман ловит тигровую рыбу, которая ловит другую рыбу

Подводные круги, созданные самцами ‎иглобрюхих рыб

Огненное торнадо

Палец с поврежденным нервом не морщится

Язык дятла

Мотылек в период спаривания

Отара овец до и после стрижки

Медведь с редким бело-кремовым цветом шерсти

Освещенные огнем птицы на фоне дыма

Бородатый фонарь

Грибовидный айсберг

Самолет сквозь солнечное затмение

Фото на превью dittidot / reddit.com

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