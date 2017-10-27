27 фото, на которых происходит непонятно что

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Не все события в мире поддаются логическому объяснению. Редакция AdMe.ru собрала веселые фотосвидетельства непонятных, загадочных и необъяснимых вещей, происходящих вокруг.

Это точно летающая машина из «Гарри Поттера». Других объяснений нет

Просто Бэтмен пришел на ужин, ничего особенного

Полицейский штата Коннектикут арестовал гусей за нарушение порядка. Нет, серьезно

Я просто оставлю это здесь

Я просто сидел на месте, ты же видишь

У кого-то не самый удачный день

Если у кого-то есть идеи о том, что здесь происходит, оставляйте их в комментариях

Аристократы выбирают общественный транспорт

Два вопроса: как и зачем?

Хороший тамада и конкурсы веселые

Просто Крестовый поход во имя Гаечки. Ничего особенного

С супергероями творится что-то странное

Они нашли друг друга

Судя по всему, она упала с неба

Наверное, вышел покурить на балкон

Когда пытаешься быть хорошей женой, но опаздываешь на работу

Во дворе проблема с парковочными местами

Когда ценишь комфорт превыше всего

Вот оно — доказательство путешествий во времени

Надеюсь, после этого фото с ним все в порядке

Видимо, клоун «Макдоналдса» устал и прилег отдохнуть

Жестокое наказание за ошибки

Видимо, во дворе места для парковки не нашлось

Как много эмоций в этом кошачьем взгляде!

На складе закончилась форма, надел то, что нашел

Отличный маркетинговый ход, но покупать их не хочется