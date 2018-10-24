27 фото, которые показывают, что генетика творит красоту лучше многих художников

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Наши гены хранят огромное количество информации о наследственности и строении ДНК, которая и определяет развитие и функционирование организма. Нередко случаются и генетические аномалии, многие из которых на данный момент даже не исследованы.

AdMe.ru нашел людей, генетические игры в которых привели к созданию живых произведений искусства.

1. Когда твое тело — настоящая карта

2. Когда глаза действительно бездонны

3. Кажется, природа основательно потрудилась над цветом кожи этого парня

4. Море веснушек

5. Такие разные

6. Лед и пламя в глазах

7. Истинно аристократическая красота

8. Кого-то «расцеловало» солнце

9. Как будто припорошили снежком

10. Пронзительно голубой и карий

11. «Какие еще комплексы?»

12. У мулаток тоже бывают веснушки

Бонус: «Встретил на работе собственного двойника»

И еще парочка

А у вас есть знакомые с необычными чертами во внешности?