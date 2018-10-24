27 фото, которые показывают, что генетика творит красоту лучше многих художников
Наши гены хранят огромное количество информации о наследственности и строении ДНК, которая и определяет развитие и функционирование организма. Нередко случаются и генетические аномалии, многие из которых на данный момент даже не исследованы.
AdMe.ru нашел людей, генетические игры в которых привели к созданию живых произведений искусства.
1. Когда твое тело — настоящая карта
2. Когда глаза действительно бездонны
3. Кажется, природа основательно потрудилась над цветом кожи этого парня
4. Море веснушек
5. Такие разные
6. Лед и пламя в глазах
7. Истинно аристократическая красота
8. Кого-то «расцеловало» солнце
9. Как будто припорошили снежком
10. Пронзительно голубой и карий
11. «Какие еще комплексы?»
12. У мулаток тоже бывают веснушки
Бонус: «Встретил на работе собственного двойника»
И еще парочка
А у вас есть знакомые с необычными чертами во внешности?
Фото на превью v_mariie / Instagram