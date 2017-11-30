26 фото, которые можно было бы назвать посредственными, если бы не отражения в них

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Большинство по-настоящему крутых фотографий выглядели бы уныло, если бы не неожиданный ракурс или яркие эмоции. То же самое с отражением. Наличие зеркальной поверхности сразу делает снимок загадочным и особенно красивым. AdMe.ru собрал 26 фотографий, в которые отражение внесло свои корректировки. В основном такие, что, глядя на фото, так и хочется воскликнуть: «Вау!»

Отражение порой любит играть с нашим разумом, выдавая обычные вещи за что-то совершенно иное

Отражение заката в окнах соседей выглядит так, будто пора вызывать пожарных.

А люстра может выглядеть как сказочный светящийся замок, просто нужно удачно поставить кружку с кофе.

Сначала при взгляде на эту фотографию кажется, что в луже отражается звездное небо, но на самом деле это гравий на асфальте.

Тесто для печенья, выложенное на круглую доску, кажется одной большой печенькой.

Фотографы охотно используют зеркальные поверхности, чтобы получить завораживающие своей нереальностью эффекты

Старинная и наиболее привлекательная для фотографов улица Бостона. Вид в зеркале.

Это не окно в параллельную Вселенную и даже не картина, а зеркало.

Если вы случайно разбили зеркало, плюньте на плохие приметы, и вместо 7 лет неудач вы получите фото такого вот красивого заката.

Фотографии представителей дикой природы тоже завораживают красотой и идеальной симметрией

Птица зимородок ныряет под воду за добычей. Фотографу потребовалось 4 200 часов и 720 000 снимков, чтобы получить этот идеальный во всех отношениях кадр.

Белка пьет воду или целует свое отражение? Все зависит от того, как посмотреть на этот снимок.

Фламинго на закате.

Утка потеряла равновесие на льду.

Домашние питомцы тоже засветились на фотографиях с использованием отражения

Кажется, что эта собака гуляет по воде, но это всего лишь еще одна иллюзия. Зато какая красивая!

В глазах пса можно увидеть отражение его хозяина, делающего эту фотографию.

Обычный «горожанин» в дождевике и его отражение в луже.

Природные пейзажи + водная гладь = потрясающий кадр. Формула, которая никогда не подводит фотографов

Солончак Уюни — высохшее соленое озеро в Боливии и завораживающее зеркало для неба по совместительству.

Дьявольски красивый мост Ракотцбрюке (Чертов мост) в Германии. Излюбленное место фотографов.

Любое строение становится волшебным в отражении воды

Или в отражении другого здания

Мы и сами преображаемся в зазеркальном мире

Все вокруг будто наполняется магией, когда в кадре появляется зеркальная поверхность

Иногда виды на фотографиях становятся слишком красивыми, чтобы быть правдой. Всему виной именно отражение