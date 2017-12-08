27 фотографий, которые можно было сделать только в этот момент

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Иногда фотографию делает восхитительной не ракурс, резкость или хорошая камера. Нужно просто словить правильный момент. AdMe.ru подобрал для вас 27 фото, в гениальности которых важную роль сыграли доли секунды.

Кажется, вода что-то знает

«Тот самый момент, когда я потерял очки»

Так выглядит Большой каньон, когда он освещен только молниями

Обычные бутылки сока сделали его вождем индейского племени

Простите, господа ученые, не найдете пару минут на разговор?

Когда солнце освещает улицу так, что кажется, что ты в плохой видеоигре

Когда слишком долго был под водой и стал превращаться в морских обитателей

Очень ловкий ворон

Самый простой способ стать таким же крутым, как твоя собака

Идеальный момент для фото или суперспособности?

Иногда отражение выглядит гораздо интереснее, чем водный мир

Когда товарищ по команде владеет левитацией, но не использует свои способности для игры

Казалось бы, обычное свадебное фото. Но поцелуй достался не только жениху

Идеальный момент — и ты похож на афроамериканца с пышной шевелюрой

Кажется, будто шмель держит солнце

Когда поезд уже отправился, а свет его фар — нет

Солнечный цветок

Иногда даже кофе разливается идеально

Правильное время и ракурс — и твои глаза не узнать

Самолет идеально сочетается с окружающим миром

Луна уютно устроилась

Реактивный орел

Как игрушечный!

После сноубординга можно и с луной поиграться

У божьих коровок свой транспорт

Может, мастер по татуировкам так и задумывал?

Поцелуй с огненным драконом

А вам удавалось поймать подходящий момент на фото? Рассказывайте свои истории в комментариях.