27 человек, которые бросили вызов однотипным фотографиям

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Обычными фото уже никого не удивишь. Ни опасные селфи, ни экстравагантные костюмы не вызывают того потока лайков и восхищения, о котором мечтают многие. Но не все останавливаются на банальных сюжетах. AdMe.ru подобрал для вас 27 оригинальных фото, авторы которых сделали все, чтобы каждый зритель восхищенно рассматривал их работы.

Зачем аттракционы, когда есть личный великан?

«Поехал в Милан, чтобы сделать эту „живую“ рамку для фото»

«Лучшее селфи, которое я когда-либо делал»

Даже мамы с утра могут чего-то не заметить

Чтобы сделать небанальное фото с памятником, лучше сфотографируйте собаку, а не себя

Забыл пляжный зонтик? Не беда!

Пока ходил в магазин, успел попасть в список приближенных Дарта Вейдера

Даже лучше костюма на Хеллоуин

«Я в домике!»

Самая модная сумка

На таких качелях в любом возрасте хочется кататься

«Они говорили, что я никогда не буду использовать селфи-палку длиной 3,5 метра»

Когда делаешь все ради крутой фотографии

Вся земля как на ладони

Воздушные шарики из чая

«К нам тут Элли летит»

Связь поколений в 4 фото

Если вам надоели обычные селфи, делайте их под водой

Иногда эффекта фотошопа можно добиться при помощи обычных солнцезащитных очков

Когда под рукой не оказалось поварских колпаков

Стул, с которым нужно быть начеку

Когда долго нет снега

Иногда стоит отвлечься от суеты и понаблюдать за миром вокруг (лучше с фотоаппаратом)

«Выпустите меня отсюда!»

Как стать супергероем в домашних условиях

Зимняя рыбалка с другой точки зрения

«Друзья решили сделать самое крутое фото своей беременности»

А какие оригинальные способы вы используете, чтобы сделать впечатляющие фото? Делитесь в комментариях примерами и своими историями.