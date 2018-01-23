26 случайных фото, на которых зашкаливает концентрация иронии
Ирония — это тонкая насмешка, которую так сразу и не заметишь. К слову, вы знаете, чем она отличается от сарказма? Если ирония близка к безобидной шутке, то сарказм обычно используют для жесткой критики.
AdMe.ru нашел снимки, которые не нуждаются в пояснениях.
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«Жена купила по ошибке одну и ту же книгу дважды».
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Старый слоган Apple сегодня звучит довольно иронично.
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Визитка окулиста и ошибка печати.
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Автомат оставляет не так много выбора.
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Чтобы открыть открывалку, вам понадобится еще одна открывалка.
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Забег в честь Дня Земли.
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И напоследок: почему символ столицы Саудовской Аравии — небоскреб в виде огромной открывалки? Ведь алкоголь в стране запрещен
Фото на превью unknown author/imgur