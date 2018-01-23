26 случайных фото, на которых зашкаливает концентрация иронии

Ирония — это тонкая насмешка, которую так сразу и не заметишь. К слову, вы знаете, чем она отличается от сарказма? Если ирония близка к безобидной шутке, то сарказм обычно используют для жесткой критики.

AdMe.ru нашел снимки, которые не нуждаются в пояснениях.

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«Жена купила по ошибке одну и ту же книгу дважды».

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Старый слоган Apple сегодня звучит довольно иронично.

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Визитка окулиста и ошибка печати.

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Автомат оставляет не так много выбора.

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Чтобы открыть открывалку, вам понадобится еще одна открывалка.

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Забег в честь Дня Земли.

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И напоследок: почему символ столицы Саудовской Аравии — небоскреб в виде огромной открывалки? Ведь алкоголь в стране запрещен

Фото на превью unknown author/imgur

6 На склад!
1 Комментарии
  • 23 января 2018
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