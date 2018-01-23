26 случайных фото, на которых зашкаливает концентрация иронии

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Ирония — это тонкая насмешка, которую так сразу и не заметишь. К слову, вы знаете, чем она отличается от сарказма? Если ирония близка к безобидной шутке, то сарказм обычно используют для жесткой критики.

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