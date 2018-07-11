26 лучших тревел-фотографий от National Geographic, которые вызывают острую жажду путешествий
Смертельная сцена охоты гепарда на аиста, итальянский Марс, юные монахи и озеро с розовой водой: журнал National Geographic подвел итоги конкурса лучших тревел-фотографов 2018 года. И если вы давно не испытывали восторга от того, как прекрасна и многолика наша планета, то вам точно стоит посмотреть эти фотографии.
AdMe.ru представляет лучшие снимки конкурса и рекомендует тем, кто еще не был в отпуске, открывать статью особенно осторожно (может наступить чемоданная лихорадка!).
«Русалка». Япония
Фламинго взлетают. Танзания
«Марс». Италия
Геометрия солнца. Мексика
Крокодилы. Коста-Рика
Жирафье танго. Танзания
Ночевка в воздухе. Италия
Юный монах. Мьянма
Обычный день в Индии
Сушка перца. Вьетнам
Путешествие в небеса. Индия
Парковка для птиц. Кения
Пляж Ипанема. Бразилия
Розовые фламинго. Мексика
Драка кенгуру. Австралия
Зимний шторм. Австралия
В безопасности. Уганда
Добыча соли на розовом озере Ретба. Сенегал
Леопард охотится на аиста в заповеднике Серенгети. Танзания
Город акул. Багамы
Холодный день на острове Авадзи. Япония
Перламутровые облака. Норвегия
Природа — лучший художник. Кения
Смертельная схватка. Шри-Ланка
Полет. Китай
Девочка, покорившая время. Китай
А в какой стране мечтаете побывать вы?
Фото на превью Paul Rifkin/National Geographic