26 лучших тревел-фотографий от National Geographic, которые вызывают острую жажду путешествий

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Смертельная сцена охоты гепарда на аиста, итальянский Марс, юные монахи и озеро с розовой водой: журнал National Geographic подвел итоги конкурса лучших тревел-фотографов 2018 года. И если вы давно не испытывали восторга от того, как прекрасна и многолика наша планета, то вам точно стоит посмотреть эти фотографии.