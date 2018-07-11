26 лучших тревел-фотографий от National Geographic, которые вызывают острую жажду путешествий

Смертельная сцена охоты гепарда на аиста, итальянский Марс, юные монахи и озеро с розовой водой: журнал National Geographic подвел итоги конкурса лучших тревел-фотографов 2018 года. И если вы давно не испытывали восторга от того, как прекрасна и многолика наша планета, то вам точно стоит посмотреть эти фотографии.

AdMe.ru представляет лучшие снимки конкурса и рекомендует тем, кто еще не был в отпуске, открывать статью особенно осторожно (может наступить чемоданная лихорадка!).

«Русалка». Япония

Фламинго взлетают. Танзания

«Марс». Италия

Геометрия солнца. Мексика

Крокодилы. Коста-Рика

Жирафье танго. Танзания

Ночевка в воздухе. Италия

Юный монах. Мьянма

Обычный день в Индии

Сушка перца. Вьетнам

Путешествие в небеса. Индия

Парковка для птиц. Кения

Пляж Ипанема. Бразилия

Розовые фламинго. Мексика

Драка кенгуру. Австралия

Зимний шторм. Австралия

В безопасности. Уганда

Добыча соли на розовом озере Ретба. Сенегал

Леопард охотится на аиста в заповеднике Серенгети. Танзания

Город акул. Багамы

Холодный день на острове Авадзи. Япония

Перламутровые облака. Норвегия

Природа — лучший художник. Кения

Смертельная схватка. Шри-Ланка

Полет. Китай

Девочка, покорившая время. Китай

А в какой стране мечтаете побывать вы?

Фото на превью Paul Rifkin/National Geographic

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