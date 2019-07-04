26 лучших фото по версии National Geographic. В них смешались фантастическая красота и беспощадный драматизм
National Geographic считается одним из самых известных научно-популярных журналов о географии, природе и путешествиях. Не раз издательство проводило конкурсы на лучшую фотографию, о которых мы уже писали ранее. Теперь пришло время показать вам новую порцию шедевров, которые мы нашли на главной странице конкурса 2019 National Geographic Travel Photo Contest.
Мы в AdMe.ru неравнодушны к живой природе и путешествиям, поэтому все эти кадры нас просто потрясли.
Категория «Города»
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Выбор зрителей
Категория «Природа»
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Поощрительная премия
Выбор зрителей
Категория «Люди»
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Поощрительная премия
Выбор зрителей
Следующие 12 фото получили приз зрительских симпатий
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Может быть, и в вашем архиве имеются нестандартные тревел-фотографии? Поделитесь ими в комментариях.
Фото на превью Navin Vatsa / National Geographic