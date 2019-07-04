26 лучших фото по версии National Geographic. В них смешались фантастическая красота и беспощадный драматизм

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National Geographic считается одним из самых известных научно-популярных журналов о географии, природе и путешествиях. Не раз издательство проводило конкурсы на лучшую фотографию, о которых мы уже писали ранее. Теперь пришло время показать вам новую порцию шедевров, которые мы нашли на главной странице конкурса 2019 National Geographic Travel Photo Contest.