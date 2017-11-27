26 фотографий, которые доказывают, что некоторым удача улыбается особенно широко

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Если взглянуть на удачу с точки зрения статистики, не забывая при этом, что наш мир велик, то окажется, что она — довольно обыденное явление. Каждый день на земле везет сотням тысяч людей. И мы в AdMe.ru собрали 26 ярких доказательств этому. А в конце вас ждет самый, на наш взгляд, трогательный случай везения.

Наверняка владелец не мог поверить своему счастью

Ни царапинки

Вот что значит баланс

Теперь главное — аккуратно открыть шкаф

Когда приходишь в магазин и все кассы работают

«В местном магазине мне сделали пончик из всего оставшегося теста»

Водителю повезло остаться в живых

Везение в чистом виде

Еще бы чуть-чуть...

«Моя удача зашкаливает»

«Всегда боялся, что ключи упадут в шахту лифта, и вот что недавно произошло»

Вот если бы все чипсы были такими

Это джекпот!

Тройная печенька

Когда действительно повезло на экзамене

Пятилистный клевер!

«Никогда еще не видел таких огромных лимонов»

Реальность превзошла ожидания

Еще бы несколько сантиметров, и все

«В моей шоколадке нет вафли. И это идеально!»

Банан-мутант

Ни капельки не осталось на крышке

«Кажется, белка упала с дерева. Но спокойно отправилась по своим делам»

Все пальцы целы

Никогда не видел авокадо с такой крошечной косточкой

Это самый счастливый день в его жизни