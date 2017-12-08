25 заснеженных фотографий, на которых люди словно заколдованы зимой

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Зима заставляет людей становиться ближе и согревать друг друга — словами и объятиями. Ну разве недостаточно, чтобы назвать ее лучшим временем года? И уж точно — совершенно волшебным. AdMe.ru собрал самые теплые и уютные зимние фотографии, которые завораживают и заряжают зимним настроением. А если вы затеяли собственную снежную фотосессию — эти снимки вдохновят вас на новые интересные идеи для съемки.

Первый снег всегда чудо, даже если видишь его не впервые

Ты снова словно ребенок

И достаточно снежинки на варежке, чтобы очутиться в сказке...

...и почувствовать себя Снежной Королевой

Зима — не просто очередное время года

Это магия

Это праздник

Это уют

Это загадочные сны

И призрачная красота

Это морозные утра

И волшебные вечера

Это теплые мысли

И согревающие дела

Это маленькая жизнь

Зимой хорошо с друзьями

И одному

Зима — это сила

Она отменяет все летние законы...

...и устанавливает свои

И пусть порой зима сурова к нам

А мороз жесток

Этот холод всего лишь дает нам знать...

...что пришло время любить и согревать друг друга

Снег идет. Обнимите близких