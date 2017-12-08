25 заснеженных фотографий, на которых люди словно заколдованы зимой
Зима заставляет людей становиться ближе и согревать друг друга — словами и объятиями. Ну разве недостаточно, чтобы назвать ее лучшим временем года? И уж точно — совершенно волшебным.
AdMe.ru собрал самые теплые и уютные зимние фотографии, которые завораживают и заряжают зимним настроением. А если вы затеяли собственную снежную фотосессию — эти снимки вдохновят вас на новые интересные идеи для съемки.
Первый снег всегда чудо, даже если видишь его не впервые
Ты снова словно ребенок
И достаточно снежинки на варежке, чтобы очутиться в сказке...
...и почувствовать себя Снежной Королевой
Зима — не просто очередное время года
Это магия
Это праздник
Это уют
Это загадочные сны
И призрачная красота
Это морозные утра
И волшебные вечера
Это теплые мысли
И согревающие дела
Это маленькая жизнь
Зимой хорошо с друзьями
И одному
Зима — это сила
Она отменяет все летние законы...
...и устанавливает свои
И пусть порой зима сурова к нам
А мороз жесток
Этот холод всего лишь дает нам знать...
...что пришло время любить и согревать друг друга
Снег идет. Обнимите близких
Фото на превью Magdalena Berny