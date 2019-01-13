25 впечатляющих фото, демонстрирующих бесконечную мощь природы

42

45

113.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На снимке, сделанном в марте 2011 года, — волна цунами над волнорезом в городе Мияко. Фото быстро облетело СМИ и стало одним из символов беспощадной стихии, вызвавшей массовый разгром в Японии. Удивительно, как сила природы воплощается в самых разрушительных и мирных явлениях одновременно. Волны цунами, извержения вулканов, ульи самых замысловатых форм и деревья, уважающие личное пространство друг друга, — все это про нашу всемогущую мать-природу.

Мы в AdMe.ru горим нетерпением показать вам эти фотографии, запечатлевшие всю несравненную силу природы.

1. Волна цунами накрывает Мияко, Япония, 2011

2. Извержение вулкана сопровождается мощной молнией. Кордон-Каулле, Чили

3. Познакомьтесь с викторией амазонской — гигантской водной лилией с самым крупным цветком в мире

4. Застенчивость кроны — феномен, при котором кроны деревьев не соприкасаются друг с другом и образуют купол с каналообразными прожилками

5. Гигантская волна

6. Снимок с воздуха разлива лавы вулкана Килауэа на Большом острове, Гавайи, США

7. Поразительная красота

8. Шельфовое облако обвивается вокруг основания шторма. Разве это не удивительно?

9. Это фото точно с нашей планеты?

10. Воплощение силы и красоты!

11. Дерево, скованное льдом, выглядит инопланетно

12. Ульи принимают самые замысловатые формы и возникают в самых неожиданных местах!

13. Невероятно, но это корни одного дерева!

14. Завораживающий водопад Сельяландсфосс, Исландия

15. Закат на Стеклянном пляже, Калифорния. Вода долгое время шлифовала стекло, чтобы превратить его в эти гипнотические бриллианты!

16. Природа всегда найдет выход

17. Снежное королевство, Камчатка, Россия

18. Я нашел этот камень на одном из исландских пляжей

19. Вся мощь жизни

20. Это кислотное озеро потрясающего голубого цвета образовалось в вулканическом кратере, Камчатка, Россия

21. У этого дерева поразительно сильные корни

22. Борясь с волной

23. Опавшие лепестки вишни делают канал розовым

24. Ростки плюща переплетаются, поднимаясь по стене

25. Это дерево не сдается

Вам доводилось видеть мать-природу демонстрирующей свою силу и даже удалось запечатлеть это на камеру? Оставьте комментарий без колебаний!