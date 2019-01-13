25 впечатляющих фото, демонстрирующих бесконечную мощь природы
На снимке, сделанном в марте 2011 года, — волна цунами над волнорезом в городе Мияко. Фото быстро облетело СМИ и стало одним из символов беспощадной стихии, вызвавшей массовый разгром в Японии. Удивительно, как сила природы воплощается в самых разрушительных и мирных явлениях одновременно. Волны цунами, извержения вулканов, ульи самых замысловатых форм и деревья, уважающие личное пространство друг друга, — все это про нашу всемогущую мать-природу.
Мы в AdMe.ru горим нетерпением показать вам эти фотографии, запечатлевшие всю несравненную силу природы.
1. Волна цунами накрывает Мияко, Япония, 2011
2. Извержение вулкана сопровождается мощной молнией. Кордон-Каулле, Чили
3. Познакомьтесь с викторией амазонской — гигантской водной лилией с самым крупным цветком в мире
4. Застенчивость кроны — феномен, при котором кроны деревьев не соприкасаются друг с другом и образуют купол с каналообразными прожилками
5. Гигантская волна
6. Снимок с воздуха разлива лавы вулкана Килауэа на Большом острове, Гавайи, США
7. Поразительная красота
8. Шельфовое облако обвивается вокруг основания шторма. Разве это не удивительно?
9. Это фото точно с нашей планеты?
10. Воплощение силы и красоты!
11. Дерево, скованное льдом, выглядит инопланетно
12. Ульи принимают самые замысловатые формы и возникают в самых неожиданных местах!
13. Невероятно, но это корни одного дерева!
14. Завораживающий водопад Сельяландсфосс, Исландия
15. Закат на Стеклянном пляже, Калифорния. Вода долгое время шлифовала стекло, чтобы превратить его в эти гипнотические бриллианты!
16. Природа всегда найдет выход
17. Снежное королевство, Камчатка, Россия
18. Я нашел этот камень на одном из исландских пляжей
19. Вся мощь жизни
20. Это кислотное озеро потрясающего голубого цвета образовалось в вулканическом кратере, Камчатка, Россия
21. У этого дерева поразительно сильные корни
22. Борясь с волной
23. Опавшие лепестки вишни делают канал розовым
24. Ростки плюща переплетаются, поднимаясь по стене
25. Это дерево не сдается
Вам доводилось видеть мать-природу демонстрирующей свою силу и даже удалось запечатлеть это на камеру? Оставьте комментарий без колебаний!
Фото на превью Handout / Reuters