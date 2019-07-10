25 волнующих снимков National Geographic, на которых время остановилось

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Фотографы National Geographic обладают потрясающим даром — работы этих умельцев гипнотизируют любого. Глядя на впечатляющие кадры, зрители думают, что время остановилось только для того, чтобы они увидели свет. Иначе как еще можно запечатлеть момент, когда дельфин пробивает поверхность воды, львица хватает своего детеныша, а кит общается с группой туристов?

AdMe.ru остановился на нескольких выдающихся снимках и хочет поделиться ими со своими читателями. Бьемся об заклад, вы поймаете себя на мысли о том, чтобы начать брать уроки фотографии и отправиться путешествовать по всему миру.

1. Два малыша. И совсем не важно, что они выглядят по-разному

2. «Я тебя не трогаю!»

3. Серый кит толкает лодку с туристами

4. Верхушка айсберга: игривый кит, встретивший новых друзей где-то в южной части Тихого океана

5. Свежая капля жизни

6. Львица хватает своего детеныша за голову, чтобы защитить от падения с обрыва

7. «Иди сюда, друг!»

8. Барракуды образуют воронку, чтобы защититься от непрошеного гостя

9. Вид из воды на зимние Лофотенские острова, Норвегия

10. Глядя в глубокие голубые глаза Земли

11. «Здесь, на глубине, есть место только для одного, приятель»

12. «Остерегайся Крабзиллы!»

13. Великолепное монгольское озеро, которое местные жители называют «темно-синей жемчужиной», выказывает признаки изменения климата

14. Захватывающий вид с хвоста пассажирского самолета

15. Жизнь здесь буквально бурлит

16. «Следуй за мной, я знаю путь!»

17. Крошечный остров как будто парит в воздухе

18. Дельфин пробивает поверхность воды

19. Детеныш шимпанзе под листом терпеливо ждет, когда закончится дождь

20.

— «Набираем высоту!»

— «Слишком медленно!»

21. Момент из «Бэмби» в настоящей жизни

22. Даже гориллы любят котиков

23. Ждут, пока Гарри Поттер наконец прочитает их письма

24. Фото, которое можно услышать и почувствовать

25. Трогательное мгновение между женщиной и шимпанзе