25 парней, которые изменились до неузнаваемости

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Вопреки стереотипам, проблемы внешности и лишнего веса волнуют не только девушек. Мужчины озабочены своим внешним видом ничуть не меньше и готовы упорно тренироваться, чтобы обрести тело своей мечты. AdMe.ru нашел 25 парней, которые смогли изменить свой образ жизни и расстаться с лишними килограммами. Обратите внимание, что все молодые люди худели по-разному, но почти у каждого с потерей веса изменилось не только тело, но и лицо — их теперь не узнать.

Результаты кетодиеты

Молодой человек утверждает, что ему удалось похудеть благодаря кетогеновой диете — режиму питания с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров (ее более мягкий аналог — диета Аткинса). Ну и без тренажерного зала здесь явно не обошлось.

«За 3 года трезвой жизни потерял 54 кг»

Похудел на 30 кг

«Мой прогресс за 18 месяцев»

За это время парень сбросил 40 кг и обучился самодисциплине.

«Я худею уже 5 лет»

К изменениям парня подтолкнул не только внешний вид, но и состояние его здоровья — у него диагностировали гипертонию.

Отличный результат за 4 месяца

Пользователь Imgur theguythatdoesthething рассказал, что в недалеком прошлом он любил выпить и не слишком-то заботился о своем здоровье. Но однажды он посмотрел на себя в зеркало и твердо решил: «Хватит!» С тех пор прошло всего 4 месяца, но результаты говорят сами за себя: парень стал легче на 18 кг.

«Я решил, что пора измениться»

За год парень избавился от 50 кг, придерживаясь известных всем правил: исключил жирную и сладкую пищу и начал регулярно заниматься в тренажерном зале.

Сбросил 120 кг за 2 года

В 2013 году Майк Маркс весил почти 200 кг, но за пару лет ему удалось расстаться более чем с половиной своего веса и полностью изменить свой образ жизни. Свое преображение Майк подробно описал здесь.

Минус 45 кг за 2 года

«Если я смог, то кто угодно сможет».

Потерял 45 кг за год

Парень говорит, что много бегал, ел овощи и тренировался в спортзале, а еще собрал $ 3 000 в помощь благотворительной организации.

Похудел на 22 кг благодаря диете

Этот молодой человек придерживается кетодиеты, о которой мы уже упоминали, а здесь вы можете увидеть, как выглядят его обеды.

Сбросил 55 кг

«После нескольких лет срывов и нарушенных обещаний, которые я давал сам себе, я наконец-то достиг своей цели».

Минус 18 кг за полгода

«В прошлом я регулярно тренировался, но однажды попал в ловушку к фастфуду и сладостям. Начал правильно питаться и снова ходить в тренажерный зал 6 раз в неделю, и вот результат».

«Планировал сбросить 10–15 кг, похудел на 27»

И заметьте, всего за 4 месяца. Парень соблюдает диету, но признается, что время от времени позволяет себе съесть кусок пиццы.

Потерял половину себя и счастлив

«Мое путешествие к нормальному весу завершилось сегодня, и я счастливее некуда! Из почти 140 кг у меня осталось 70».

«Мой парень похудел на 65 кг за год»

Минус 68 кг

«Вчера я достиг своей цели»

Два года назад парень весил 130 кг, а сейчас — 74.

«Я больше не толстый»

Как и многие другие герои нашей статьи, молодой человек считает, что если уж он смог добиться таких результатов за год, то вы и подавно сможете.

«Прошло 2,5 года»

«Наконец-то стал нравиться себе, после того как сбросил 58 кг»

Минус 77 кг за 3,5 года

Похудел на 27 кг

«Полежайкина» не узнать

Актер Михаил Казаков, известный зрителям как Полежайкин из ситкома «Папины дочки», после окончания съемок начал решительную борьбу с лишним весом и недавно продемонстрировал, каких результатов он достиг.

Победил в телешоу и стал одним из «горячих австралийских пожарных»

В 19 лет Сэм Роуэн (Sam Rouen) весил 154 кг. 10 лет назад он принял участие в австралийской версии телешоу The Biggest Loser, участники которого соревнуются в потере веса, и победил, сбросив 71 кг. Жизнь парня сильно изменилась: он стал пожарным — да-да, одним из тех красавчиков, которые не только спасают людей, но и позируют для ежегодного благотворительного календаря.