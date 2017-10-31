25 малоизвестных и редких фото знаменитостей, какими мы их не видели
В каждом архивном снимке чувствуется дыхание истории. И каждый из таких снимков рассказывает свою историю — историю жизни, любви, славы, величия, счастья или надежды.
AdMe.ru сделал подборку редких фотографий знаменитостей, которые просто не могут оставить равнодушными. Эти снимки вызывают чувство ностальгии, побуждают взгрустнуть или улыбнуться и задержаться подольше у каждого изображения.
25. Жак Шарье и Брижит Бардо, 1968
24. Майкл Джексон и Мадонна на церемонии вручения премии «Оскар», 1991
23. Софи Лорен с новорожденным сыном Карло Понти — младшим в госпитале, 4 января 1969 года
22. Марлон Брандо, 1949
21. Марлон Брандо до и после грима на съемках фильма «Крестный отец», 1972. Гример — Дик Смит
20. Деми Мур, 1982
19. Джон Траволта на съемках фильма «Бриолин», 1977
18. Моника Беллуччи, 1990-е
17. Молодой Чарли Чаплин
16. Эрнест Хемингуэй ужинает с котом, 1950-е
15. Король рок-н-ролла Элвис Пресли и его жена Присцилла. США, 1960-е
14. Пол Маккартни и Майкл Джексон, 1980
13. Энтони Хопкинс со своим питомцем
12. Джонни Депп и Сальма Хайек, 1995
11. Брижит Бардо, 1962
10. Брижит Бардо, 1959
9. Джон Леннон на съемках фильма «Как я выиграл войну», 1966
8. Семья Маккартни, 1976
7. Клаудия Шиффер, 1993
6. Ричард Гир на съемках фильма «Братья по крови», 1978
5. Ричард Гир и Синди Кроуфорд на красной дорожке церемонии «Оскар», 1993
4. Синди Кроуфорд, 1987
3. Мик Джаггер. Париж, 1971
2. Мэттью Макконахи на выпускном
My aunt's high school prom date just won an Oscar. Congrats, Matthew McConaughey! #oscars pic.twitter.com/B4nhrau9sk— insecurity tacos (@leahkpickett) March 3, 2014
Подпись к фотографии: «Ухажер моей тети с выпускного только что выиграл „Оскар“. Поздравляю, Мэттью Макконахи!»
1. Дональд Трамп с женой Иваной, 1991
Фото на превью eastnews