25 малоизвестных и редких фото знаменитостей, какими мы их не видели

В каждом архивном снимке чувствуется дыхание истории. И каждый из таких снимков рассказывает свою историю — историю жизни, любви, славы, величия, счастья или надежды.

AdMe.ru сделал подборку редких фотографий знаменитостей, которые просто не могут оставить равнодушными. Эти снимки вызывают чувство ностальгии, побуждают взгрустнуть или улыбнуться и задержаться подольше у каждого изображения.

25. Жак Шарье и Брижит Бардо, 1968

24. Майкл Джексон и Мадонна на церемонии вручения премии «Оскар», 1991

23. Софи Лорен с новорожденным сыном Карло Понти — младшим в госпитале, 4 января 1969 года

22. Марлон Брандо, 1949

21. Марлон Брандо до и после грима на съемках фильма «Крестный отец», 1972. Гример — Дик Смит

20. Деми Мур, 1982

19. Джон Траволта на съемках фильма «Бриолин», 1977

18. Моника Беллуччи, 1990-е

17. Молодой Чарли Чаплин

16. Эрнест Хемингуэй ужинает с котом, 1950-е

15. Король рок-н-ролла Элвис Пресли и его жена Присцилла. США, 1960-е

14. Пол Маккартни и Майкл Джексон, 1980

13. Энтони Хопкинс со своим питомцем

12. Джонни Депп и Сальма Хайек, 1995

11. Брижит Бардо, 1962

10. Брижит Бардо, 1959

9. Джон Леннон на съемках фильма «Как я выиграл войну», 1966

8. Семья Маккартни, 1976

7. Клаудия Шиффер, 1993

6. Ричард Гир на съемках фильма «Братья по крови», 1978

5. Ричард Гир и Синди Кроуфорд на красной дорожке церемонии «Оскар», 1993

4. Синди Кроуфорд, 1987

3. Мик Джаггер. Париж, 1971

2. Мэттью Макконахи на выпускном

Подпись к фотографии: «Ухажер моей тети с выпускного только что выиграл „Оскар“. Поздравляю, Мэттью Макконахи!»

1. Дональд Трамп с женой Иваной, 1991

Фото на превью eastnews

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1 Комментарии
  • 31 октября 2017
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