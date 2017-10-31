25 малоизвестных и редких фото знаменитостей, какими мы их не видели

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В каждом архивном снимке чувствуется дыхание истории. И каждый из таких снимков рассказывает свою историю — историю жизни, любви, славы, величия, счастья или надежды.

AdMe.ru сделал подборку редких фотографий знаменитостей, которые просто не могут оставить равнодушными. Эти снимки вызывают чувство ностальгии, побуждают взгрустнуть или улыбнуться и задержаться подольше у каждого изображения.