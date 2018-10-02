25+ крутейших снимков от фотографов, которым еще даже не исполнилось 25 лет

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Каждый день в инстаграме публикуют около 95 млн фотографий. Обратить на себя внимание в таком потоке кадров совсем непросто, однако некоторым молодым людям удается удивить пользователей сети своей креативностью и талантом.

AdMe.ru решил показать вам работы парней и девушек в возрасте до 25 лет, у которых есть все шансы на то, чтобы оставить свой след в истории фотографии. Каждый из этих снимков отличается оригинальной идеей и может похвастаться тысячами лайков в социальных сетях.