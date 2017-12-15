25 фото, при взгляде на которые по-настоящему захватывает дух

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А у вас бывало такое, что от одного взгляда на картинку учащалось сердцебиение, потели ладошки и кружилась голова? Нет? Тогда посмотрите эти 25 фотографий, которые собрал для вас AdMe.ru, только крепче держитесь за стул!

Случайный щелчок фотоаппарата

Река Юкон на границе Канады и США

«Я совместил 5 фотографий с моего дрона, чтобы получить этот захватывающий снимок»

На этом снимке, сделанном с самолета, Чикаго отражается в озере Мичиган

«Мне повезло сфотографировать одновременно Млечный Путь и берег Бреннеке в свете фар проезжающего автомобиля»

Сиэтл будто в огне

Суперлуние 3 декабря 2017 года. Это значит, что полнолуние и лунный перигей совпали всего лишь на несколько дней

1 400 метров над землей

Нью-Йорк отражается в небоскребе

Космическая одиссея

По-настоящему головокружительная лестница

Дубай выглядывает над облаками

Голубой хребет ночью, Вирджиния, США

«Камера работала со сбоями, когда мы отходили от пристани»

Солнечное затмение, снятое на инфракрасную камеру

Владелец дома включил разбрызгиватели, прежде чем ухать из Канзаса, охваченного пожаром. Его дом и участок после всех злоключений выглядят так

Когда можешь смотреть на землю под любым углом

Этот парень выбрал экстремальное глажение. А как вы решаете свои бытовые проблемы?

Лето в калифорнийском парке в США

Поймал кадр, где бомбардировщик заслоняет солнце

Болт, лежащий в трещине асфальта, создает ощущение, будто он упал с огромной высоты

Вид на туманный Пятигорск с вершины горы Машук, Россия

«Ливень в нескольких милях от моего дома»

А это просто перец сушится на солнышке в горах Аргентины

Хаски идет по замерзшему озеру в России сразу после дождя

А в вашем личном архиве есть такие захватывающие фотки? Давайте восхитимся ими вместе! Размещайте лучшие в комментариях.