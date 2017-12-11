25 фотографий, которые были сделаны сразу после фразы «Какого черта»
Любому человеку свойственны иррациональные страхи: мы боимся неизведанного, опасного, странного. Порой пугающие иллюзии создает сама природа, а иногда это лишь наше собственное воображение играет с нами в жутковатые игры.
AdMe.ru собрал для вас 25 фотографий, от которых по спине пробегают мурашки.
Нет, это не пришествие инопланетных монстров, а просто гриб Клатрус Арчера, так же известный как Пальцы Дьявола
Самый отважный способ сфотографироваться на фоне Венеции
В стене завелось так много пчел, что их мед стал сочиться из розетки
Огненный смерч — прекрасное и опасное зрелище
Кажется, сама природа создает легенды про водяных
Они хотели сделать фонтан розовым в поддержку борьбы с раком груди, но получился кадр из фильма ужасов
Опасайтесь летающих циркулярных пил на дороге
Монстр из ваших кошмаров может запросто поселиться в вашем доме, если не задумываться при установке освещения
Да, оно живое! Знакомьтесь: пальмовый вор, он же кокосовый краб
Застывшая вулканическая лава как будто открыла врата в преисподнюю
Такое чувство, как будто небеса вот-вот упадут на землю
Испанская акула-пилохвост выглядит так, как будто заговорит сейчас человеческим голосом
Дерево, в которое ударила молния, загорелось на следующий день
На Амазонке совсем особые уличные котики
Облака могут быть красивыми и очень пугающими
А вы бы решились?
«Однажды пассажир спросил меня, почему я так боюсь облаков. Я ответил: „Потому что в них очень любят скрываться скалы“»
Красиво и безумно одновременно
Спокойной ночи, альпинисты
Фото, от которого желудок сжимается в маленький комок
Закат под облаками восхищает и пугает
Только смелых уважает высота
Так начинаются лесные пожары
«Моя дочь растет бесстрашной»
Кашалоты спят вертикально
А что пугает вас больше всего? Боритесь ли вы со своими страхами или предпочитаете держаться на безопасном расстоянии?
Фото на превью BoeJenjamin/reddit