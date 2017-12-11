25 фотографий, которые были сделаны сразу после фразы «Какого черта»

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Любому человеку свойственны иррациональные страхи: мы боимся неизведанного, опасного, странного. Порой пугающие иллюзии создает сама природа, а иногда это лишь наше собственное воображение играет с нами в жутковатые игры. AdMe.ru собрал для вас 25 фотографий, от которых по спине пробегают мурашки.

Нет, это не пришествие инопланетных монстров, а просто гриб Клатрус Арчера, так же известный как Пальцы Дьявола

Самый отважный способ сфотографироваться на фоне Венеции

В стене завелось так много пчел, что их мед стал сочиться из розетки

Огненный смерч — прекрасное и опасное зрелище

Кажется, сама природа создает легенды про водяных

Они хотели сделать фонтан розовым в поддержку борьбы с раком груди, но получился кадр из фильма ужасов

Опасайтесь летающих циркулярных пил на дороге

Монстр из ваших кошмаров может запросто поселиться в вашем доме, если не задумываться при установке освещения

Да, оно живое! Знакомьтесь: пальмовый вор, он же кокосовый краб

Застывшая вулканическая лава как будто открыла врата в преисподнюю

Такое чувство, как будто небеса вот-вот упадут на землю

Испанская акула-пилохвост выглядит так, как будто заговорит сейчас человеческим голосом

Дерево, в которое ударила молния, загорелось на следующий день

На Амазонке совсем особые уличные котики

Облака могут быть красивыми и очень пугающими

А вы бы решились?

«Однажды пассажир спросил меня, почему я так боюсь облаков. Я ответил: „Потому что в них очень любят скрываться скалы“»

Красиво и безумно одновременно

Спокойной ночи, альпинисты

Фото, от которого желудок сжимается в маленький комок

Закат под облаками восхищает и пугает

Только смелых уважает высота

Так начинаются лесные пожары

«Моя дочь растет бесстрашной»

Кашалоты спят вертикально

А что пугает вас больше всего? Боритесь ли вы со своими страхами или предпочитаете держаться на безопасном расстоянии?