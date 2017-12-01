25 фотографий людей в самый счастливый день их жизни
Счастье — вещь чертовски неуловимая. Но героям этих фотографий повезло вдвойне, ведь момент их счастья успели запечатлеть.
AdMe.ru предлагает взглянуть, насколько простые и добрые вещи могут сделать нас счастливыми. И деньги здесь совсем ни при чем.
1. Вот он, кошачий рай
2. «Спустя два месяца после сложного перелома обеих лодыжек, операций и восстановления встать на обе ноги — счастье невероятного масштаба!»
3. Счастливые моменты грязной работы
4. Девушка нашла своего кота живым спустя 16 дней после торнадо
5. Эта девушка счастлива, потому что наконец-то вылечила кожу
6. «Выйдя из больницы после лечения, я обнаружил, что все мои друзья пришли встретить меня. Один из лучших дней в моей жизни»
7. «Я переживал, как мой пес отнесется к котенку в доме. Но только взгляните, как он счастлив!»
8. «Мой муж только что вернулся из своей заключительной командировки в Ирак»
9. Для кошачьего счастья нужна всего лишь втулка от туалетной бумаги
10. «Сегодня у меня родились близнецы»
11. «Она сказала „да!“»
12. «Наконец-то мы усыновим малышей!»
13. «Мой рост — 190 см, и сегодня мне впервые досталось место в самолете, где я могу даже вытянуть ноги. Порадуйтесь за меня!»
14. «Наше долгожданное воссоединение с отцом»
15. «Мама выходит замуж спустя 16 лет одиночества»
16. «В 20 лет я наконец-то исполнила свою мечту и поступила в музыкальную школу»
17. «Пришли выбирать щенка для моей сестры. Просто взгляните, как выглядит чистое счастье»
18. «„Клянусь любить тебя в болезни и в здравии. Особенно в болезни, ведь именно ты заразил меня гриппом за неделю до свадьбы, поэтому я говорю сейчас голосом 90-летнего старика“, — вот почему мой муж так смеется!»
19. «Мой дедушка спустя много лет встретился со своим сослуживцем»
20. «Вот как это выглядит, когда впервые за долгие 6 лет едешь на море»
21. «Мы с мамой ходили на мастер-класс по рисованию. Очень здорово провели время, давно я не был так счастлив»
22. «После работы в такси, инструктором по прыжкам с парашютом, инструктором по полетам я наконец-то достиг своей мечты и стал пилотом Airbus A320»
23. Этот парень только что впервые в своей жизни увидел снег
24. «В свои 92 года моя бабушка была самой красивой подружкой невесты на свете. Счастливейший день жизни»
25. «Моя малышка сегодня победила рак!»
Поделитесь в комментариях, как выглядит ваше счастье?
Фото на превью -N3ptun3-/reddit.com