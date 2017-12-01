25 фотографий людей в самый счастливый день их жизни

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Счастье — вещь чертовски неуловимая. Но героям этих фотографий повезло вдвойне, ведь момент их счастья успели запечатлеть. AdMe.ru предлагает взглянуть, насколько простые и добрые вещи могут сделать нас счастливыми. И деньги здесь совсем ни при чем.

1. Вот он, кошачий рай

2. «Спустя два месяца после сложного перелома обеих лодыжек, операций и восстановления встать на обе ноги — счастье невероятного масштаба!»

3. Счастливые моменты грязной работы

4. Девушка нашла своего кота живым спустя 16 дней после торнадо

5. Эта девушка счастлива, потому что наконец-то вылечила кожу

6. «Выйдя из больницы после лечения, я обнаружил, что все мои друзья пришли встретить меня. Один из лучших дней в моей жизни»

7. «Я переживал, как мой пес отнесется к котенку в доме. Но только взгляните, как он счастлив!»

8. «Мой муж только что вернулся из своей заключительной командировки в Ирак»

9. Для кошачьего счастья нужна всего лишь втулка от туалетной бумаги

10. «Сегодня у меня родились близнецы»

11. «Она сказала „да!“»

12. «Наконец-то мы усыновим малышей!»

13. «Мой рост — 190 см, и сегодня мне впервые досталось место в самолете, где я могу даже вытянуть ноги. Порадуйтесь за меня!»

14. «Наше долгожданное воссоединение с отцом»

15. «Мама выходит замуж спустя 16 лет одиночества»

16. «В 20 лет я наконец-то исполнила свою мечту и поступила в музыкальную школу»

17. «Пришли выбирать щенка для моей сестры. Просто взгляните, как выглядит чистое счастье»

18. «„Клянусь любить тебя в болезни и в здравии. Особенно в болезни, ведь именно ты заразил меня гриппом за неделю до свадьбы, поэтому я говорю сейчас голосом 90-летнего старика“, — вот почему мой муж так смеется!»

19. «Мой дедушка спустя много лет встретился со своим сослуживцем»

20. «Вот как это выглядит, когда впервые за долгие 6 лет едешь на море»

21. «Мы с мамой ходили на мастер-класс по рисованию. Очень здорово провели время, давно я не был так счастлив»

22. «После работы в такси, инструктором по прыжкам с парашютом, инструктором по полетам я наконец-то достиг своей мечты и стал пилотом Airbus A320»

23. Этот парень только что впервые в своей жизни увидел снег

24. «В свои 92 года моя бабушка была самой красивой подружкой невесты на свете. Счастливейший день жизни»

25. «Моя малышка сегодня победила рак!»

Поделитесь в комментариях, как выглядит ваше счастье?