25 фотографий, на которых явно не то, что кажется на первый взгляд

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Случайные снимки порой бывают круче постановочных. Все дело в неожиданном ракурсе или «волшебной палочке», которой пользуется сама природа. AdMe.ru собрал подборку креативных снимков, на которых нет ни капли фотошопа.

Когда твой камуфляж идеален

Кажется, собаки решили стать единым целым

Двигайся туда. Тебя ждет новая миссия

Когда в душе ты маленький единорог

Бедный козленок! А нет, все в порядке

Идеальнее не бывает!

На эту тень точно придется взглянуть дважды

Почти Летучий голландец

Эти очки следят за тобой!

Не подскажете дорогу... отсюда?

Сколько бокалов на этом фото?

Эта крепость из песка идеальна

Вы тоже видите тут корабль? А его нет, это всего лишь тень

Закат в руинах на дне чашки с чаем

Домик, который хотел быть Бэтменом

Слоновья скала или каменный слон?

Когда жизнь — боль, но ты не подаешь виду

Талант и ни капли фотошопа

А облака не такие уж и легкие!

Тот случай, когда тень идеальнее лестницы

Ничего необычного, просто человек отбрасывает тень пса

Кажется, какой-то маг пытается вызвать медведя в пустыне...

Пар на свободе!

Когда отец решил, что ты уже взрослый и справишься сам

Плевать на всех. Швартуюсь где хочу!