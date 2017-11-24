25+ фотографий, на которых происходит что-то красивое и жуткое одновременно

Творческий человек способен видеть красоту во всем, даже если это что-то жутковатое, заставляющее бегать мурашки по коже.

AdMe.ru подготовил для вас подборку, где красота есть в каждом кадре, только ее надо постараться увидеть. Вглядитесь в каждое фото, почувствуйте себя на месте фотографа и попытайтесь хоть на долю секунды представить, что он чувствовал в тот момент.

Друг прислал фотографию с теплыми воспоминаниями из отпуска в Италии

Пожар в Орегоне рядом с полем для гольфа

Статуя Свободы заблудилась в тумане

Зеркальное фото горящего дерева выглядит как демон из ада

Гроза апокалипсиса с высоты Останкинской телебашни

Затонувшая 25-метровая яхта в Антарктиде навсегда застыла подо льдом

Фото моего сына выглядит как постер фильма ужасов

Шторм в 9 баллов

Как одно фото может вызвать столько беспокойства?

Заброшенный El Hotel del Salto, Колумбия

Газовый кратер Дарваза — вечный огонь в песках пустыни Туркменистана

Ощущение, будто небеса упали

Деревья, поваленные ураганом «Ксавьер» в Германии

Свадебная фотосессия на фоне лесного пожара

Заросшая тропа Kerry Way, Ирландия

Кажется, будто сам Бог пришел по чью-то душу

Слоны попали в пылевую бурю

Высохшее озеро Рейстрек-Плайя с самостоятельно движущимися камнями

Туман сейчас съест туриста

Грозовой фронт надвигается на остров Мааенбудху в Лаккадивском море

Фамильный герб Шварценбергов, Костел Всех Святых, Чехия

Солнечный эффект создает ощущение, будто из окна самолета виден рай и ад

Рыбак хотел сфотографироваться на фоне реки, но взрыв вулкана все испортил. Или нет

Проклятые болота Манчак, Луизиана, США

Смертельный пожар в Калифорнии

Крутые парни не оборачиваются на взрывы

Какому из этих фото вы бы отдали первое место в номинации «Жутко красиво»? Хотели бы вы оказаться на месте фотографов?

Фото на превью Satan_is_my_Username / reddit

58 На склад!
8 Комментарии
  • 24 ноября 2017
  • 8
  • 8624

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