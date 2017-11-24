25+ фотографий, на которых происходит что-то красивое и жуткое одновременно

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Творческий человек способен видеть красоту во всем, даже если это что-то жутковатое, заставляющее бегать мурашки по коже.

AdMe.ru подготовил для вас подборку, где красота есть в каждом кадре, только ее надо постараться увидеть. Вглядитесь в каждое фото, почувствуйте себя на месте фотографа и попытайтесь хоть на долю секунды представить, что он чувствовал в тот момент.