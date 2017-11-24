25+ фотографий, на которых происходит что-то красивое и жуткое одновременно
Творческий человек способен видеть красоту во всем, даже если это что-то жутковатое, заставляющее бегать мурашки по коже.
AdMe.ru подготовил для вас подборку, где красота есть в каждом кадре, только ее надо постараться увидеть. Вглядитесь в каждое фото, почувствуйте себя на месте фотографа и попытайтесь хоть на долю секунды представить, что он чувствовал в тот момент.
Друг прислал фотографию с теплыми воспоминаниями из отпуска в Италии
Пожар в Орегоне рядом с полем для гольфа
Статуя Свободы заблудилась в тумане
Зеркальное фото горящего дерева выглядит как демон из ада
Гроза апокалипсиса с высоты Останкинской телебашни
Затонувшая 25-метровая яхта в Антарктиде навсегда застыла подо льдом
Фото моего сына выглядит как постер фильма ужасов
Шторм в 9 баллов
Как одно фото может вызвать столько беспокойства?
Заброшенный El Hotel del Salto, Колумбия
Газовый кратер Дарваза — вечный огонь в песках пустыни Туркменистана
Ощущение, будто небеса упали
Деревья, поваленные ураганом «Ксавьер» в Германии
Свадебная фотосессия на фоне лесного пожара
Заросшая тропа Kerry Way, Ирландия
Кажется, будто сам Бог пришел по чью-то душу
Слоны попали в пылевую бурю
Высохшее озеро Рейстрек-Плайя с самостоятельно движущимися камнями
Туман сейчас съест туриста
Грозовой фронт надвигается на остров Мааенбудху в Лаккадивском море
Фамильный герб Шварценбергов, Костел Всех Святых, Чехия
Солнечный эффект создает ощущение, будто из окна самолета виден рай и ад
Рыбак хотел сфотографироваться на фоне реки, но взрыв вулкана все испортил. Или нет
Проклятые болота Манчак, Луизиана, США
Смертельный пожар в Калифорнии
Крутые парни не оборачиваются на взрывы
Какому из этих фото вы бы отдали первое место в номинации «Жутко красиво»? Хотели бы вы оказаться на месте фотографов?
Фото на превью Satan_is_my_Username / reddit