25+ фото, которые показывают всю красоту мира и человека

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В суматохе дней мы часто забываем о самых важных вещах: любви, дружбе и доброте. Но стоит только на миг остановиться, присмотреться, прислушаться, подумать, и не останется ничего, кроме них.

AdMe.ru хотел бы сегодня продемонстрировать вам, как много красоты есть в нашем мире.

Отсюда можно оценить масштабы нашей планеты

Но и в каждом отдельном листочке заключена целая Вселенная

Природа красивее любой картины

А города доказывают, что человек тоже может создавать шедевры

Как же нам повезло здесь родиться

Ведь мы можем чувствовать

Смотреть на звезды

И видеть сны

Быть вместе

И радоваться

Мы такие разные

Каждый красив по-своему

Это только объединяет нас

И делает сильнее

Ведь улыбаемся мы на одном языке

Ценим одно и то же

Доброту, поддержку

И любовь

Земля поражает разнообразием красок

Мы — часть природы

Мы неразрывно связаны

Мы вместе с самого первого вздоха

Во всех уголках планеты

Мы мечтаем об одном и том же

Рождаемся, чтобы быть счастливыми

Наши жизни важны

Мы здесь не просто так

Мы не чужие друг другу

Мы одно целое