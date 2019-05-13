25+ фото, которые показывают всю красоту мира и человека
В суматохе дней мы часто забываем о самых важных вещах: любви, дружбе и доброте. Но стоит только на миг остановиться, присмотреться, прислушаться, подумать, и не останется ничего, кроме них.
AdMe.ru хотел бы сегодня продемонстрировать вам, как много красоты есть в нашем мире.
Отсюда можно оценить масштабы нашей планеты
Но и в каждом отдельном листочке заключена целая Вселенная
Природа красивее любой картины
А города доказывают, что человек тоже может создавать шедевры
Как же нам повезло здесь родиться
Ведь мы можем чувствовать
Смотреть на звезды
И видеть сны
Быть вместе
И радоваться
Мы такие разные
Каждый красив по-своему
Это только объединяет нас
И делает сильнее
Ведь улыбаемся мы на одном языке
Ценим одно и то же
Доброту, поддержку
И любовь
Земля поражает разнообразием красок
Мы — часть природы
Мы неразрывно связаны
Мы вместе с самого первого вздоха
Во всех уголках планеты
Мы мечтаем об одном и том же
Рождаемся, чтобы быть счастливыми
Наши жизни важны
Мы здесь не просто так
Мы не чужие друг другу
Мы одно целое
Давайте продолжим восхищаться разнообразием нашей планеты в комментариях. Расскажите нам о самом красивом месте в мире, которое вам посчастливилось увидеть.