25 фото, которые покажут, куда ушла тишина из городов

Суета и шум больших городов настолько нас захватывают, что мы почти забываем: ведь где-то существуют необъятные просторы, озера и леса, полные покоя и красоты, такой, что сложно выразить словами. Там все встает на места: вот мир, ласковый и прекрасный, а вот я, мои близкие. И больше ничего не надо!

AdMe.ru собрал свежие снимки фотографов и путешественников со всего мира, на которых вы не увидите переполненных улиц. Все в них дышит спокойствием и, главное, тишиной.

В горах мы ближе к себе настоящим, чем в городах.

«Единение».

«Enjoy the Silence». Рыбацкая хижина на озере Обер в Германии.

Туманный рассвет на озерах польской Силезии. (Еще больше озерных фото Марчина Собаса тут).

Величественные Голубые горы Австралии, по которым путешествуют те, кто хочет взглянуть на этот мир с высоты.

Одно из самых живописных озер Европы — озеро Блед в Словении.

Лесная дорога Блэк Спур (Black Spur Drive) во влажном лесу Австралии.

Ледниковое озеро Морейн в национальном парке Банф (Канада) на рассвете. (Больше фото из путешествий Эндрю Стюдера смотрите здесь).

Мишка перебегает через пустынную дорогу в канадском национальном парке Джаспер. (Больше фото Кэтрин Симард, которая бросила ради путешествий карьеру модели, найдете тут).

«Царь горы». Живописная горная долина Гленко в Шотландии.

Одно из чудес природы — третья по величине в мире пещера Ханг-Ен (Hang En) во Вьетнаме.

Домик в зимнем лесу, штат Массачусетс, США.

Озеро в провинции Альберта, Канада.

Бесконечные поля люпинов — нежная улыбка суровой природы Исландии.

Лесной водопад в Орегоне.

Завораживающе печальное сочетание сумрачной природы и заброшенных домиков в Швеции. (Больше — в инстаграме Бритт М.).

Тысячи далеких солнц и галактик в ясном зимнем небе.

Альпийское горное озеро.

Канадская Альберта — именно в этих суровых местах снимали «Выжившего».

«Туда, где гуляем лишь ветер да я!» Озеро Верхнее в США.

Небоскребы Гренландии.

Всякий раз, когда вы откладываете поездку на Камчатку, знайте, что где-то там грустит один медведь...

Луна всходит над норвежскими фьордами. В этих местах она выглядит необычайно огромной.

Заброшенный лесной домик досматривает последние сны под луной.

Аллеи туманного мыса Пойнт Рейес в Калифорнии. (Еще больше красоты вдали от городов — на снимках Мэта Ги).

Изумрудное зеро Брайес в Доломитовых Альпах Италии, которое сохраняет прохладу даже в жаркий день.

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