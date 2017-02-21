25 фото, которые покажут, куда ушла тишина из городов
Суета и шум больших городов настолько нас захватывают, что мы почти забываем: ведь где-то существуют необъятные просторы, озера и леса, полные покоя и красоты, такой, что сложно выразить словами. Там все встает на места: вот мир, ласковый и прекрасный, а вот я, мои близкие. И больше ничего не надо!
AdMe.ru собрал свежие снимки фотографов и путешественников со всего мира, на которых вы не увидите переполненных улиц. Все в них дышит спокойствием и, главное, тишиной.
В горах мы ближе к себе настоящим, чем в городах.
«Единение».
«Enjoy the Silence». Рыбацкая хижина на озере Обер в Германии.
Туманный рассвет на озерах польской Силезии. (Еще больше озерных фото Марчина Собаса тут).
Величественные Голубые горы Австралии, по которым путешествуют те, кто хочет взглянуть на этот мир с высоты.
Одно из самых живописных озер Европы — озеро Блед в Словении.
Лесная дорога Блэк Спур (Black Spur Drive) во влажном лесу Австралии.
Ледниковое озеро Морейн в национальном парке Банф (Канада) на рассвете. (Больше фото из путешествий Эндрю Стюдера смотрите здесь).
Мишка перебегает через пустынную дорогу в канадском национальном парке Джаспер. (Больше фото Кэтрин Симард, которая бросила ради путешествий карьеру модели, найдете тут).
«Царь горы». Живописная горная долина Гленко в Шотландии.
Одно из чудес природы — третья по величине в мире пещера Ханг-Ен (Hang En) во Вьетнаме.
Домик в зимнем лесу, штат Массачусетс, США.
Озеро в провинции Альберта, Канада.
Бесконечные поля люпинов — нежная улыбка суровой природы Исландии.
Лесной водопад в Орегоне.
Завораживающе печальное сочетание сумрачной природы и заброшенных домиков в Швеции. (Больше — в инстаграме Бритт М.).
Тысячи далеких солнц и галактик в ясном зимнем небе.
Альпийское горное озеро.
Канадская Альберта — именно в этих суровых местах снимали «Выжившего».
«Туда, где гуляем лишь ветер да я!» Озеро Верхнее в США.
Небоскребы Гренландии.
Всякий раз, когда вы откладываете поездку на Камчатку, знайте, что где-то там грустит один медведь...
Луна всходит над норвежскими фьордами. В этих местах она выглядит необычайно огромной.
Заброшенный лесной домик досматривает последние сны под луной.
Аллеи туманного мыса Пойнт Рейес в Калифорнии. (Еще больше красоты вдали от городов — на снимках Мэта Ги).
Изумрудное зеро Брайес в Доломитовых Альпах Италии, которое сохраняет прохладу даже в жаркий день.