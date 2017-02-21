25 фото, которые покажут, куда ушла тишина из городов

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Суета и шум больших городов настолько нас захватывают, что мы почти забываем: ведь где-то существуют необъятные просторы, озера и леса, полные покоя и красоты, такой, что сложно выразить словами. Там все встает на места: вот мир, ласковый и прекрасный, а вот я, мои близкие. И больше ничего не надо!

AdMe.ru собрал свежие снимки фотографов и путешественников со всего мира, на которых вы не увидите переполненных улиц. Все в них дышит спокойствием и, главное, тишиной.