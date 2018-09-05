25 доказательств того, что природа всегда найдет чем удивить даже самых скептичных людей
Даже если вы считаете, что видели все на свете, природа всегда готова услужливо подкинуть вам варианты, на что еще посмотреть и чему удивиться. Например, вам встречались рисующие панды? А как насчет опоссума верхом на олене или хамелеона в «пижаме»?
Мы в AdMe.ru любим удивлять наших читателей, поэтому подобрали для вас самые свежие и интересные моменты из жизни животных и не только.
1. Этот камень очень похож на голову игуаны
2. Иногда природа любит позабавиться с красками
3. Когда как не в линьку можно посмотреть на хамелеона в белом халате
4. Панды тоже умеют рисовать, для того чтобы расслабиться
5. Секвойям можно удивляться каждый раз, как в первый раз
6. Очень маленький дракон
7. Этот отпечаток «руки» остался от когтей кошки
8. Карликовый сокол, который весит меньше шоколадки
9. Сотрудничество в природе не редкость
10. Этот водопад похож на женщину в платье
11. Редкий черный сервал
12. Туман способен спрятать все, даже горы
13. Жук-носорог
14. При определенном освещении можно увидеть рыбу в горле у пеликана
15. Метеорит из Китая
16. «Я насчитал 8 слоев разного цвета на воде»
17. Зерна этой кремнистой кукурузы похожи на драгоценные камни
18. Таким станет титан при разном напряжении
19. Орхидеи с летучими мышами
20. Эти мотыльки выглядят так, словно они деревянные
21. Казалось бы, ничего особенного, но это 30-й этаж здания в Чикаго
22. В природе зайцы зачастую выглядят менее милыми, чем в сказках и мультфильмах
23. «Вот такой подсолнух вырос у моих друзей»
24. Дачный вопрос
25. Так выглядят под землей стены калийной шахты
А встречалось ли вам что-то интересное и необычное в ваших поездках? Или, может, природа смогла вас удивить чем-то и в городе?
Фото на превью FarfalleForDays / Reddit, MrBonelessPizza24 / Reddit