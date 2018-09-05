25 доказательств того, что природа всегда найдет чем удивить даже самых скептичных людей

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Даже если вы считаете, что видели все на свете, природа всегда готова услужливо подкинуть вам варианты, на что еще посмотреть и чему удивиться. Например, вам встречались рисующие панды? А как насчет опоссума верхом на олене или хамелеона в «пижаме»?

Мы в AdMe.ru любим удивлять наших читателей, поэтому подобрали для вас самые свежие и интересные моменты из жизни животных и не только.

1. Этот камень очень похож на голову игуаны

2. Иногда природа любит позабавиться с красками

3. Когда как не в линьку можно посмотреть на хамелеона в белом халате

4. Панды тоже умеют рисовать, для того чтобы расслабиться

5. Секвойям можно удивляться каждый раз, как в первый раз

6. Очень маленький дракон

7. Этот отпечаток «руки» остался от когтей кошки

8. Карликовый сокол, который весит меньше шоколадки

9. Сотрудничество в природе не редкость

10. Этот водопад похож на женщину в платье

11. Редкий черный сервал

12. Туман способен спрятать все, даже горы

13. Жук-носорог

14. При определенном освещении можно увидеть рыбу в горле у пеликана

15. Метеорит из Китая

16. «Я насчитал 8 слоев разного цвета на воде»

17. Зерна этой кремнистой кукурузы похожи на драгоценные камни

18. Таким станет титан при разном напряжении

19. Орхидеи с летучими мышами

20. Эти мотыльки выглядят так, словно они деревянные

21. Казалось бы, ничего особенного, но это 30-й этаж здания в Чикаго

22. В природе зайцы зачастую выглядят менее милыми, чем в сказках и мультфильмах

23. «Вот такой подсолнух вырос у моих друзей»

24. Дачный вопрос

25. Так выглядят под землей стены калийной шахты