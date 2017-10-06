25 доказательств того, что идеальные фото в соцсетях — беззастенчивая ложь

Соцсети занимают важное место в жизни современного человека. Мы бываем обеспокоены количеством лайков, поэтому идем на множество ухищрений, чтобы собрать их как можно больше.

AdMe.ru не перестает удивляться этому и показывает, насколько отличается то, что мы видим в соцсетях, от реальной жизни.

Удачная аватарка

За кадром

Когда нет модной селфи-палки

«Обожаю эти экзотические деревья по пути на пляж»

Подруга всегда поддержит

Дубай

«Наконец спустил на воду мою малышку»

«Сейчас откушу кусок от этого огромного бургера»

«Моя новая кухня»

«Путешествуем с любимой»

«Так выглядит мое рабочее место прямо сейчас»

Погодка шепчет

«Мы с ним сразу подружились»

Остался последний рывок

Мальдивы

Мастер ню. Уровень: бог

«Хотел сделать крутую фотку, будто падаю с обрыва. Пес не понял и прибежал спасать»

За секунду до...

Чистый кайф

«Мой пес только что взял главную награду»

Наедине с природой

Фудблогерство — не простая штука

«Отдыхаю ото всех. Заслужила»

«Досталось место рядом с симпатичной блондиночкой. Жизнь хороша»

«Что вообще она делает?!»

Фото на превью imgur

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6 Комментарии
  • 6 октября 2017
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  • 46469

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