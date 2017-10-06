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Соцсети занимают важное место в жизни современного человека. Мы бываем обеспокоены количеством лайков, поэтому идем на множество ухищрений, чтобы собрать их как можно больше.

AdMe.ru не перестает удивляться этому и показывает, насколько отличается то, что мы видим в соцсетях, от реальной жизни.