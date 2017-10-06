25 доказательств того, что идеальные фото в соцсетях — беззастенчивая ложь
Соцсети занимают важное место в жизни современного человека. Мы бываем обеспокоены количеством лайков, поэтому идем на множество ухищрений, чтобы собрать их как можно больше.
AdMe.ru не перестает удивляться этому и показывает, насколько отличается то, что мы видим в соцсетях, от реальной жизни.
Удачная аватарка
За кадром
Когда нет модной селфи-палки
«Обожаю эти экзотические деревья по пути на пляж»
Подруга всегда поддержит
Дубай
«Наконец спустил на воду мою малышку»
«Сейчас откушу кусок от этого огромного бургера»
«Моя новая кухня»
«Путешествуем с любимой»
«Так выглядит мое рабочее место прямо сейчас»
Погодка шепчет
«Мы с ним сразу подружились»
Остался последний рывок
Мальдивы
Мастер ню. Уровень: бог
«Хотел сделать крутую фотку, будто падаю с обрыва. Пес не понял и прибежал спасать»
За секунду до...
Чистый кайф
«Мой пес только что взял главную награду»
Наедине с природой
Фудблогерство — не простая штука
«Отдыхаю ото всех. Заслужила»
«Досталось место рядом с симпатичной блондиночкой. Жизнь хороша»
«Что вообще она делает?!»
Фото на превью imgur